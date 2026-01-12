川普稱伊朗急call提議核談判！美安排雙邊會面 「但仍會行動」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普11日乘空軍一號接受媒體短訪。路透
政治新聞網站Axios報導，美國伊朗關係急遽白熱化，美國總統川普於美東時間11日表示，伊朗主動致電，並提議就核協議進行談判，目前正在安排相關會議。

川普於美東時間11日在空軍一號受訪時表示，「我們可能會和他們會面，正在安排中，但在會面之前，我們可能必須採取行動，因為正在發生的事情……但會面正在安排中」。

川普說，他每小時都會收到伊朗局勢更新會報，並暗示情勢正開始越過他為德黑蘭政權所設的紅線。川普先前曾表示，若伊朗政府殺害抗議者，美國不排除軍事介入。這篇報導引述以色列情報指出，已有超過1000名示威者遭殺害。

川普說：「我們非常嚴肅看待這件事，軍方正在研議，考慮非常強硬的選項，我們會做出決定」。他預計13日與國安團隊召開會議，討論對伊朗的下一步舉措。

2名美國官員表示，雖然對伊朗政權目標發動軍事打擊是討論選項之一，但川普政府內許多人認為，在此階段採取大規模實質軍事行動，反而會削弱抗議運動。

美國官員說，此階段將提交給川普的多數選項都「非動武性質」，包括宣布在中東部署航空母艦打擊群作為嚇阻；或者發動網路攻擊與資訊作戰。

自12月底伊朗爆發示威潮以來，川普發言中並未提到伊朗的核設施或核協議，而是支持抗議者，或稱伊朗正尋求自由、美國準備提供協助。

