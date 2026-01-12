川普政府刑事調查Fed遭到國會兩黨同聲撻伐 美股指期震盪走跌

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普周日接受NBC簡短訪問時表示，他對司法部向Fed發出傳票一事並不知情。路透
白宮和聯準會（Fed）之間的緊張關係急劇升溫。Fed主席鮑爾表示，川普政府以Fed大樓翻修工程為由威脅要對他提出公訴，無非為了施壓Fed降息的「籍口 」。受此影響，美元走跌，美股期貨下滑，美債期貨則大幅上漲。

標普 500 指數期貨周一一度下跌 0.6%，金價大漲 2% 創下歷史新高；被視為避險資產的瑞士法郎一度走強 0.5%。

雪梨 AT Global Markets 首席市場分析師推戴爾（Nick Twidale）說：「針對鮑爾調查，對Fed、美國政府以及整個美國市場來說，顯然都不是好兆頭。鮑爾反應非常強硬，看來已經準備好要跟總統對幹。」

Evercore ISI 的古哈（Krishna Guha）發給客戶的報告中寫道：「在川普和聯準會的緊張關係看似稍有緩解後，突然爆出這個極其不安的進展，讓我們感到震驚。」

川普周日接受NBC簡短訪問時表示，他對司法部向Fed發出傳票一事並不知情，並強調任何刑事調查都和白宮和鮑爾在利率上的分歧無關。

川普說：「我根本不會想用那種手段。真正該給他壓力的，是利率實在太高了這件事，那是他唯一該有的壓力。」

川普政府此舉也遭到兩黨國會議員一致撻伐。

已表明不再尋求連任的參議院銀行委員會共和黨籍成員提里斯（Thom Tillis）矢言，在事情查清楚之前，將反對川普提名的任何聯準會人事案。

提里斯在聲明中說：「如果還有人在懷疑川普政府幕僚是否正想方設法終結聯準會的獨立性，現在答案已經很明顯了。現在該受到質疑的，反而是司法部的獨立性和公信力。」

民主黨隨即發表譴責聲明。參議院銀行委員會民主黨重量級議員華倫（Elizabeth Warren）論道：「川普想提名新的Fed主席並將鮑爾踢出理事會，好完成他對央行的腐敗奪權。他就像準獨裁者一樣濫用法律，好讓Fed為他和他那群億萬富豪朋友服務。參院絕對不能通過任何川普提名的Fed人選。」

新加坡 TD 證券亞太區資深利率策略師紐納哈（Prashant Newnaha）說：「這發展對美元和利率不利，但對貴金屬來說是利多。短期影響應該有限，畢竟歸根究底，Fed是對國會負責，而不是對總統負責。」

芝加哥 Cresset Capital 投資長艾伯林（Jack Ablin）說：「鮑爾 Fed 主席任期將在 5 月屆滿，所以這可能是一個想把他從理事會完全拔除的手段。」

他說：「投資人會開始擔心 Fed 未來的獨立性，況且我們已預期今年不僅降息幅度會超過點狀圖所顯示，甚至還會啟動量化寬鬆。任何損害 Fed 獨立性的行為，對美債來說都不是什麼好事。」

