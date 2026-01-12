快訊

一堆人不知道！LINE「1救命功能」預設關閉 官方證實：3步驟簡單開啟

撐不住了！ 2192戶解約 台中西屯大增2倍、台南這區也淪重災區

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

美國共和黨國會議員露口風？稱美「恐今晚」終結伊朗暴政

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國共和黨籍議員葛理漢去年12月出訪以色列接受媒體提問。美聯社
美國共和黨籍議員葛理漢去年12月出訪以色列接受媒體提問。美聯社

美國總統川普近日放話不排除對伊朗實施軍事打擊，華府與德黑蘭關係加速白熱化。共和黨參議員葛理漢（Lindsey Graham）11日晚間演說時脫稿演出，認為美國必須終結伊朗暴政，並暗示可能會在11日晚間採取行動。

伊朗多地爆發大規模反政府示威，德黑蘭政府加擴大鎮壓，造成逾500人死亡、1萬多人被捕。川普日前放話若伊朗政府殺害抗議者，美國不排除軍事介入。

葛理漢11日晚間在一場猶太組織募款餐會上演說坦言，他縮短演講內容，因為相關事件可能迫在眉睫，「我不知道會發生什麼，但今晚可能就是那個時刻」。這句話被解讀為美國可能即將對伊朗採取行動。

「現在只是時間問題，」他說，「為什麼只是時間問題？你知道我在講什麼對吧？這個暴虐的政權必須終結。為了伊朗善良的人民，也為了我們自己，以及以色列人。」他表示，伊朗的領導層「必須下台」，若能做到，這將是中東千年來最大的改變。

伊朗去年12月28日因嚴重經濟困境引爆反政府抗議，示威浪潮至今已擴散至全國各省逾100座城市與城鎮。路透引述總部位於美國的人權團體HRANA最新數據指出，已核實490名抗議者與48名安全人員死亡。

葛里漢募款演說X影片https://reurl.cc/9b9ZKa

伊朗 美國 德黑蘭

延伸閱讀

軍事或非最佳選項？美參議員質疑對伊朗動武效果

伊朗領袖致電尋求談判 川普：不排除會面前先出兵

美捉馬杜洛、伊朗鎮壓反政府抗爭！川普還會下什麼棋？謝金河起底中東變天始末

前伊朗國王巴勒維之子：已準備返國犧牲生命

相關新聞

川普聲稱來硬的！伊朗最高領袖哈米尼說話了

伊朗反政府示威活動延燒，德黑蘭政府強力鎮壓引發美國考慮介入，且不排除軍事行動。美伊關係轉趨白熱化之際，伊朗最高領袖哈米尼...

川普說伊朗致電美國要談判！另警告伊朗踩1紅線「美正考慮強硬選項」

美國巴倫周刊（Barron's）報導，美國總統川普11日晚間表示，伊朗似乎已經跨越殺害抗議者的紅線，美軍正在權衡一些非常...

美就業市場停滯 26%失業者「半年找不到工作」

美國去年12月失業率為4.4%，低於預期，但就業成長同樣低迷，新增就業人口約5萬人是自2003年以來、非經濟衰退期間最低...

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

華爾街日報(WSJ)報導，川普政府在洛杉磯、芝加哥等民主黨執政城市擴大移民查緝行動之後，某些社區民眾帶著哨子、攝影機監視...

美國共和黨國會議員露口風？稱美「恐今晚」終結伊朗暴政

美國總統川普近日放話不排除對伊朗實施軍事打擊，華府與德黑蘭關係加速白熱化。共和黨參議員葛理漢（Lindsey Graha...

國會議員視察ICE拘留所遭拒絕 國土安全部：須提前7天通知

明尼蘇達州三名民主黨籍國會議員近日前往明尼阿波利市移民暨海關執法局(ICE)設施進行視察時竟被擋下，國土安全部(DHS)...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。