軍事或非最佳選項？美參議員質疑對伊朗動武效果

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

伊朗當局面臨日益加劇的動盪之際，美國兩大黨部分國會議員質疑，對伊朗採取軍事行動，是否為美國的最佳作法。

伊朗最近爆發多年來最大規模的反政府抗爭，革命衛隊（Revolutionary Guards）將動亂歸咎於恐怖分子，並誓言捍衛執政體制。

美國總統川普未排除干預的可能性，但至少有兩位美國聯邦參議員在今天各大電視台的晨間節目中表達審慎立場。

共和黨參議員保羅（Rand Paul）在美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目中表示：「我不知道轟炸伊朗是否能達到預期效果。」

保羅與民主黨參議員華納（Mark Warner）都表示，對伊朗發動軍事攻擊非但無法削弱政權，還可能促使人民團結對抗外敵。

華納在「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目警告，對伊朗進行軍事打擊恐面臨風險，即讓伊朗人團結起來反對美國，「其凝聚力甚至會超過該政權原本所能達到的程度」。

華納說，歷史已證明美國干預的危險性。他認為，1953年由美國支持的推翻伊朗政府行動引發連串事件，最終導致該國在1970年代末期伊斯蘭政權的崛起。

「華爾街日報」今天報導，美國軍方與外交官員將於13日向川普簡報對伊朗的各種選項，包括網路攻擊以及可能的軍事行動。

伊朗表示，若美國發動攻擊，伊朗將鎖定美國的軍事基地作為打擊目標；但向來主張強硬外交政策的共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，川普「需要激勵抗議者，並讓（伊朗）政權感到極度恐懼」。

葛蘭姆在福斯新聞頻道（Fox News）「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目中表示：「如果我是你，總統先生，我會殺掉那些正在殺害人民的領導層。你必須終結這一切。」

川普聲稱來硬的！伊朗最高領袖哈米尼說話了

伊朗反政府示威活動延燒，德黑蘭政府強力鎮壓引發美國考慮介入，且不排除軍事行動。美伊關係轉趨白熱化之際，伊朗最高領袖哈米尼...

川普說伊朗致電美國要談判！另警告伊朗踩1紅線「美正考慮強硬選項」

美國巴倫周刊（Barron's）報導，美國總統川普11日晚間表示，伊朗似乎已經跨越殺害抗議者的紅線，美軍正在權衡一些非常...

Fed主席鮑爾就收到司法部傳票公開聲明全文

以下是聯準會（Fed）主席鮑爾就司法部向Fed發出大陪審團傳票一事，於 1 月 11 日晚間發表的聲明全文...

聯準會翻修工程惹川普不快 美檢察官傳對主席鮑爾展開刑事調查

紐約時報報導，根據知情官員透露，美國聯邦檢察官已就聯準會翻新華盛頓特區總部一事對聯準會主席鮑爾展開刑事調查。

Fed主席鮑爾遭刑事調查！總部翻修超支223億 疑涉對國會不實陳述

紐約時報11日引述知情官員報導，美國哥倫比亞特區聯邦檢察辦公室已對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）展開刑事調查，焦點是聯準會耗資25億美元（約796億台幣）的華府總部翻修工程，以及鮑爾是否就工程規模與支出對國會作出不實陳述。

白宮突宣布3件事！「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

伊朗爆發反政府示威持續延燒，造成逾500人死亡，美國總統川普日前放話，若德黑蘭對抗議者動武，美國不排除介入，引發國際高度...

