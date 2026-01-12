伊朗領袖致電尋求談判 川普：不排除會面前先出兵

快訊

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，在他針對伊朗境內的大規模反政府示威威脅採取軍事行動後，伊朗領導層曾致電尋求「談判」。

法新社報導，川普在空軍一號（Air Force One）上對記者表示，伊朗領導層已於昨天致電，並透露「雙方正安排會面，他們表達了談判意願」。

然而，川普補充說：「在會面前，我們可能就得先採取行動。」

根據路透社，人權組織今天表示，伊朗境內的動亂已導致超過500人喪生；與此同時，德黑蘭當局威脅稱，若川普履行力挺示威者的軍事干預，美國軍事基地將成為攻擊目標。

隨著伊朗的神職政權面臨自2022年以來最大規模的示威，川普已多次發出警告，如果當局對抗議者動用武力，美方將會介入。

總部位於美國的人權行動者新聞通訊社（HRANA）根據伊朗境內外活動人士提供的最新數據指出，在兩週的動亂期間，已確認有490名抗議者和48名維安人員喪生，共有超過1萬600人遭逮捕。

目前伊朗官方尚未提供傷亡人數，路透社也無法獨立核實這些統計數據。

一名美國官員今天告訴路透社，川普預計13日與高階顧問會面，討論應對伊朗的各種方案。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，選項包括軍事打擊、使用秘密網路武器、擴大制裁，以及向反政府勢力提供線上支援。

川普今晚在空軍一號上向記者表示：「軍方正在評估局勢，我們正研議一些非常強硬的選項。」

