Fed主席鮑爾就收到司法部傳票公開聲明全文

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾就司法部向Fed發出大陪審團傳票一事發表公開聲明。路透
以下是聯準會Fed）主席鮑爾就司法部向Fed發出大陪審團傳票一事，於 1 月 11 日晚間發表的聲明全文：

各位晚安。

本周五，司法部向聯準會發出了大陪審團傳票，並以我去年 6 月在參議院銀行委員會的證詞為由，威脅要提出公訴。證詞的部分內容涉及聯準會為期多年的歷史建物辦公室翻修計畫。

我對法治精神以及民主制度下的問責要求，深表尊重。沒有人可以凌駕於法律之上，聯準會主席當然也不例外。但這項史無前例的動作，應放在政府威脅和持續施壓的大脈絡下來看。

這次又一起的威脅並非針對我去年 6 月的證詞，也不是為了聯準會大樓的翻修工程；也無關國會的監督權。聯準會早已透過證詞和其他公開資訊，全力讓國會了解翻修進度。這些指控都只是藉口。之所以受到刑事起訴的威嚇，是因為我們對公眾利益的最佳評估來制定利率，而未追隨總統偏好所致。

這攸關Fed是否能繼續根據證據和經濟狀況來制定利率，或是貨幣政策將改由政治壓力和恐嚇來主導。

我在Fed任職期間歷四屆政府，包括共和黨和民主黨政府。在任何情況下，我履行職責時始終無所畏懼、不偏不倚，並專注於維持物價穩定和最大化就業的雙重使命。擔任公職有時需要在面對威脅時堅守立場。我將繼續以誠信和服務美國人民的承諾，履行參議院任命給我的職責。

謝謝各位。

