聽新聞
0:00 / 0:00
川普聲稱來硬的！伊朗最高領袖哈米尼說話了
伊朗反政府示威活動延燒，德黑蘭政府強力鎮壓引發美國考慮介入，且不排除軍事行動。美伊關係轉趨白熱化之際，伊朗最高領袖哈米尼12日在X發文，嗆聲川普「對世界妄加裁斷」「遲早被推翻」。貼文並附上一張繪圖，將川普描繪成一具正在龜裂崩解的石棺。
哈米尼在X發文表示：「這個坐在那裡帶著傲慢與自負對全世界妄加評斷的人，也該知道，世界上的暴君與傲慢之人，像是法老、寧錄（Nimrod）、禮薩汗（Reza Khan）、穆罕默德．禮薩（Mohammad Reza）之類，通常都是在他們傲慢自大到達頂點時被推翻；這個人也將被推翻。」
繪圖把川普畫成一具古埃及風格的石製人形棺，置於一座刻有象形文字裝飾的墓室內。棺身上刻著美國國旗與美國國璽，石棺正出現裂縫並逐步崩落。圖像下方主要文字寫著：「如同法老。」
寧錄是聖經創世紀中的傳說人物，後世常把他當作傲慢、暴政與權力自大的象徵；禮薩汗是伊朗巴勒維王朝（Pahlavi dynasty）的創建者，以集中政權聞名；穆罕默德．禮薩是巴勒維王朝的末代君主，最終在1978-1979年的伊朗革命中失去政權。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言