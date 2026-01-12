快訊

川普聲稱來硬的！伊朗最高領袖哈米尼說話了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗反政府示威遭德黑蘭政府強力鎮壓，美國總統川普（左）不排除軍事介入協助抗議者；伊朗最高領袖哈米尼（右）12日發文嗆聲美國與川普。美聯社
伊朗反政府示威遭德黑蘭政府強力鎮壓，美國總統川普（左）不排除軍事介入協助抗議者；伊朗最高領袖哈米尼（右）12日發文嗆聲美國與川普。美聯社

伊朗反政府示威活動延燒，德黑蘭政府強力鎮壓引發美國考慮介入，且不排除軍事行動。美伊關係轉趨白熱化之際，伊朗最高領袖哈米尼12日在X發文，嗆聲川普「對世界妄加裁斷」「遲早被推翻」。貼文並附上一張繪圖，將川普描繪成一具正在龜裂崩解的石棺。

哈米尼在X發文表示：「這個坐在那裡帶著傲慢與自負對全世界妄加評斷的人，也該知道，世界上的暴君與傲慢之人，像是法老、寧錄（Nimrod）、禮薩汗（Reza Khan）、穆罕默德．禮薩（Mohammad Reza）之類，通常都是在他們傲慢自大到達頂點時被推翻；這個人也將被推翻。」

繪圖把川普畫成一具古埃及風格的石製人形棺，置於一座刻有象形文字裝飾的墓室內。棺身上刻著美國國旗與美國國璽，石棺正出現裂縫並逐步崩落。圖像下方主要文字寫著：「如同法老。」

寧錄是聖經創世紀中的傳說人物，後世常把他當作傲慢、暴政與權力自大的象徵；禮薩汗是伊朗巴勒維王朝（Pahlavi dynasty）的創建者，以集中政權聞名；穆罕默德．禮薩是巴勒維王朝的末代君主，最終在1978-1979年的伊朗革命中失去政權。

伊朗最高領袖哈米尼12日在X發文，嗆聲美國總統川普「對世界妄加裁斷」「遲早被推翻」。貼文並附上一張繪圖，將川普描繪成一具正在龜裂崩解的石棺。圖／取自哈米尼X帳號
伊朗最高領袖哈米尼12日在X發文，嗆聲美國總統川普「對世界妄加裁斷」「遲早被推翻」。貼文並附上一張繪圖，將川普描繪成一具正在龜裂崩解的石棺。圖／取自哈米尼X帳號

