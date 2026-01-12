快訊

沒在充電也爆炸！行動電源靜置床邊突起火 型號曝光為台灣製

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍 業者出動警察迅速查出真相

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

川普說伊朗致電美國要談判！另警告伊朗踩1紅線「美正考慮強硬選項」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普11在佛州準備乘空軍一號。美聯社
美國總統川普11在佛州準備乘空軍一號。美聯社

美國巴倫周刊（Barron's）報導，美國總統川普11日晚間表示，伊朗似乎已經跨越殺害抗議者的紅線，美軍正在權衡一些非常強硬的選項。另外CNN報導，川普證實，伊朗曾於10日致電談判。

伊朗多地爆發大規模反政府示威，路透引述總部位於美國的人權團體HRANA最新數據指出，已核實490名抗議者與48名安全人員死亡，總計超過500人死亡；這場大規模示威自去年12月28日爆發至今，已有超過1萬600人被捕。川普日前曾放話，若德黑蘭殺害抗議者，美國政府不排除介入。

川普11日在空軍一號上被問及伊朗是否已跨越他先前所說紅線時，告訴記者：「看起來他們似乎開始這樣做了。」

「我們非常嚴肅看待這件事，」川普說：「軍方正在評估，我們也在考慮一些非常強硬的選項。我們會做出決定」。

CNN報導，川普表示，「他們昨天打來了，伊朗打來談判」。川普說：「伊朗領導人想談判。我認為他們已經厭倦被美國痛打。伊朗想跟我們談。」

耶路撒冷郵報11日引述每日電訊報報導，川普已聽取對伊朗採取行動的各項簡報；多名國防高層示警，軍方仍需更多時間為可能的打擊做好準備，並稱在展開任何行動前，必須先「整合美軍部署並強化防禦」。

伊朗 川普 美國

延伸閱讀

若川普拿下格陵蘭⋯陸學者研判美歐不可能開戰但…

川普自曝長期服用阿斯匹靈未遵醫囑 醫揭高劑量用藥風險

川普擬對伊朗採強硬選項 德黑蘭嗆美以將成目標

川普放話動武奪格陵蘭 丹麥總理：面臨決定性時刻

相關新聞

白宮突宣布3件事！「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

伊朗爆發反政府示威持續延燒，造成逾500人死亡，美國總統川普日前放話，若德黑蘭對抗議者動武，美國不排除介入，引發國際高度...

伊朗示威逾500死、1萬多人被捕！川普介入3方案曝光

伊朗多地爆發抗議行動持續延燒，已造成超過500人死亡，超過1萬600人被捕，這是伊朗自2022年以來最大規模的反政府示威...

川普說伊朗致電美國要談判！另警告伊朗踩1紅線「美正考慮強硬選項」

美國巴倫周刊（Barron's）報導，美國總統川普11日晚間表示，伊朗似乎已經跨越殺害抗議者的紅線，美軍正在權衡一些非常...

Fed主席鮑爾遭刑事調查！總部翻修超支223億 疑涉對國會不實陳述

紐約時報11日引述知情官員報導，美國哥倫比亞特區聯邦檢察辦公室已對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）展開刑事調查，焦點是聯準會耗資25億美元（約796億台幣）的華府總部翻修工程，以及鮑爾是否就工程規模與支出對國會作出不實陳述。

聯準會翻修工程惹川普不快 美檢察官傳對主席鮑爾展開刑事調查

紐約時報報導，根據知情官員透露，美國聯邦檢察官已就聯準會翻新華盛頓特區總部一事對聯準會主席鮑爾展開刑事調查。

明州槍擊案 引發全美反ICE浪潮

上周發生在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯和俄勒岡州波特蘭、涉及移民與海關執法局探員（ＩＣＥ）的槍擊事件，引發全美多地於十、十...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。