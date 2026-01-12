川普13日國安會議 評估制裁、網攻伊朗等選項

美國總統川普將於13日與國安高層會面並聽取簡報，討論對付伊朗的各種選項，包括制裁、網路戰或空襲，以及提供星鏈協助當地突破網路被斷。五角大廈目前尚未向中東大舉調兵。

Axios新聞網報導，川普今天表示在支持伊朗這波示威方面，他正考慮「非常強硬的選項」。當前伊朗國內抗議潮持續升溫，死亡人數也不斷攀升；川普公開表示，如伊朗政權殺害抗議民眾，他願意軍事介入。

美方官員透露，現階段呈報川普的大多數選項會以「非動武」為主。這類選項包括像宣布派航艦打擊群赴當地震懾德黑蘭，同時也評估對伊朗政權發動網路攻擊與資訊戰。

華爾街日報指出，預料國務卿盧比歐（MarcoRubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）等都將參與13日的會議。

官員透露，川普團隊這場會議將聚焦於下一步行動，可能包括增強網路上的反伊朗政府資訊、網攻伊朗軍民目標、對伊斯蘭神職政權施加更多制裁乃至軍事打擊。由於性質屬初步討論，預料川普不致在會中做最後拍板。

13日的國安高層會議將是川普首次就相關選項與高層官員正式討論。在上週行政部門高階幕僚的作業討論時，有幕僚憂心若美國與以色列用奧援示威的名義動手，恐反會助長伊朗政權的論述，坐實伊朗政府指控示威潮是外國敵對勢力背後操控，進而凝聚民心轉危為安。

五角大廈尚未就可能的軍事打擊調動兵力。通常美國若要發動攻擊，不僅必須部署用於打擊的部隊，也必須安排保護區域內美軍的防衛力量。美國近期已將福特號（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群自地中海調往拉丁美洲，目前中東與歐洲地區皆無美軍航艦部署。

官員表示，還有一個討論中的選項是川普政府任內首度讓星鏈（Starlink）衛星網路服務送入伊朗，以協助抗議者繞過網路封鎖；川普表示，他將與馬斯克（Elon Musk）商談向伊朗提供星鏈一事。

這波去年12月底點燃的示威潮，起初是德黑蘭部分商販因貨幣大幅貶值所發起，兩週以來持續擴大並向各地蔓延，並於1月8日擴大為全國性反政府活動。人權組織今表示，動亂至今已造成超過500人死亡，上萬人被捕。

若再度發動空襲，將是川普回鍋後第二次授權對伊朗動武。美軍去年6月動用B-2匿蹤轟炸機等重創伊朗3處核設施，讓伊朗的核子計畫遭受重大挫折。