鮑爾因遭調查罕見痛批川普政府破壞聯準會獨立性 矢言將堅守職責

聯準會（Fed）主席鮑爾公開抨擊川普政府破壞央行的獨立性。他表示，自己面臨刑事調查，是因為Fed拒絕配合川普總統的要求在今年初降息。

在外界對Fed獨立性疑慮之下，加上伊朗示威愈演愈烈，金價周一飆升至歷史新高，逼近每英兩 4,600 美元。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.2%。

鮑爾周日發布新聞稿說，司法部已向他發出大陪審團傳票，並揚言要針對他去年 6 月在參院的證詞提出公訴。證詞內容涉及聯準會總部大樓的翻修工程，工程目前出現預算超支的情況。

向來發言謹慎的鮑爾明白表示，這起調查本質上是政治性的，與Fed翻修或他的證詞毫無關係，他稱這些指控只是「藉口」。

他在聲明中寫道：「受到刑事起訴的威脅，是因為我們對公眾利益的最佳評估來制定利率，而未追隨總統偏好所致。」

「這攸關Fed是否能繼續根據證據和經濟狀況來制定利率，或是貨幣政策將改由政治壓力和恐嚇來主導。」

鮑爾強調，他在共和黨與民主黨總統任內皆服務過，始終「無所畏懼、不偏不倚」，並專注於Fed維持物價穩定與最大化就業的雙重使命。

他說：「擔任公職面對威脅之際有時需要堅定立場。我將繼續以誠信和服務美國人民的承諾，履行參院任命賦予我的職責。」

影片連結如下：

https://youtu.be/KckGHaBLSn4?si=HdUBcAM8WhxHfzMK