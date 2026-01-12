川普擬對伊朗採強硬選項 德黑蘭嗆美以將成目標

快訊

中央社／ 華盛頓／杜拜10日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，針對伊朗局勢日益升溫，他正與軍方評估各種應對措施，包括可能的軍事選項。與此同時，德黑蘭當局警告，美若動用武力保護示威者，美軍和以色列將成「正當目標」。

路透社引述美國官員的話指出，川普13日將與高層幕僚會商伊朗相關選項。「華爾街日報」（Wall StreetJournal）引述官員說法指出，相關選項包括軍事打擊、動用秘密網路武器、擴大制裁，以及向反政府勢力提供線上協助。

川普今晚在總統專機「空軍一號」上對隨行記者表示，「軍方正在評估這件事，我們也在考慮一些非常強硬的選項。」

另一方面，英國廣播公司新聞網（BBC News）、美聯社與哥倫比亞廣播公司（CBS）稍早報導，伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Bagher Qalibaf）今天警告，若美國發動攻擊，區域內的以色列以及美國軍事與航運中心都將成為「正當目標」。

卡利巴表示：「如果伊朗遭到攻擊，無論是（以色列）被占領區，還是區域內所有美國軍事中心、基地及船艦，都將成為我們的正當目標。我們不會只侷限於事後回應，只要有任何具體威脅跡象，我們都會採取行動。」

伊朗境內這波抗議最初因不滿通膨飆升而起，現已轉為要求終結伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）主政的神權統治。

而伊朗這波全國性抗議活動遭到當局鎮壓，活動人士今天表示，至少已有538人喪生，實際死亡人數恐怕更多。

總部設於美國的人權行動者新聞通訊社（HumanRights Activists News Agency）表示，死亡人數中有490人為示威者，48人屬於安全部隊。這個機構表示，兩週抗議期間，另有超過1萬600人被拘留。該機構在近年多次動盪事件的報導中向來準確，主要依靠伊朗境內支持者交叉查證資訊。

