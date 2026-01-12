聯準會翻修工程惹川普不快 美檢察官傳對主席鮑爾展開刑事調查

紐約時報報導，根據知情官員透露，美國聯邦檢察官已就聯準會翻新華盛頓特區總部一事對聯準會主席鮑爾展開刑事調查。

紐約時報稱，哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室正在調查，鮑爾在國會作證時，是否就總部翻修工程的規模作出不實陳述。該檢察官辦公室由美國總統川普去年任命的電視名人皮羅（Jeanine Pirro）掌理，她在去年11月批准啟動調查。

根據報導，檢方已向鮑爾幕僚調閱文件。但目前尚不清楚是否已成立大陪審團或正式發出傳票。

工程爭議與川普長期對鮑爾不滿交織。川普曾多次要求鮑爾辭職，並批評聯準會翻修工程。7月時，白宮預算管理局局長沃特（Russell Vought）致函鮑爾，轉述總統對其管理聯準會及「奢華改造華府總部」深感不安。

依預算文件，聯準會翻修兩棟歷史建築的預估成本，已從2023年的19億美元，上修至今年的25億美元。聯準會2025年預算說明，機電與管線等工項因競標價格上揚，推升施工成本。

在人事布局方面，川普表示，已選定接替聯準會主席鮑爾的人選。鮑爾任期將於2026年5月屆滿，接替人選尚未正式公布，但現任國家經濟委員會主任的哈塞特（Kevin Hassett）被外界視為最有力人選。