白宮突宣布3件事！「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

伊朗爆發反政府示威持續延燒，造成逾500人死亡，美國總統川普日前放話，若德黑蘭對抗議者動武，美國不排除介入，引發國際高度關注華府動向。在這個背景下，白宮於美東時間11日下午突然在社群發文稱宣布3件事，並寫道「天佑美軍、天佑美國，我們才正要開始」。與此同時，五角大廈附近多家披薩店透露，店內顧客量高於平常水準。

白宮11日在X發文表示有3件事要說，並寫到「願上帝保佑美國部隊、願上帝保佑美國，而我們才正要開始」。貼文並附上一隻象徵美國國鳥白頭海鵰的表情符號。

這篇貼文同時附上川普日前出訪美軍基地照片，可見川普情緒激昂、雙手握拳，彷彿正向官兵鼓舞士氣、喊話動員。

與此同時，公開來源情報（OSINT）在X引述另個X帳號「五角大廈披薩指數報告」（@PenPizzaReport）指出，截至美東時間11日下午4時16分，五角大廈附近多家披薩店表示，店內流量高於平常水準。

「披薩指數」一詞源於1990年代初，藉由追蹤外送披薩數量評估政府部門的加班狀況，以此判斷是否有潛在的衝突即將發生。

但是@PenPizzaReport在當日下午6時34分更新表示，「目前，五角大廈附近只有少數披薩店回報顧客量高於平均」。

We have three things to say...



GOD BLESS OUR TROOPS.

GOD BLESS AMERICA.

AND WE ARE JUST GETTING STARTED. 🦅 pic.twitter.com/pA1iH99ITN — The White House (@WhiteHouse) January 11, 2026