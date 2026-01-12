快訊

白宮突宣布3件事！「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。美聯社
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。美聯社

伊朗爆發反政府示威持續延燒，造成逾500人死亡，美國總統川普日前放話，若德黑蘭對抗議者動武，美國不排除介入，引發國際高度關注華府動向。在這個背景下，白宮於美東時間11日下午突然在社群發文稱宣布3件事，並寫道「天佑美軍、天佑美國，我們才正要開始」。與此同時，五角大廈附近多家披薩店透露，店內顧客量高於平常水準。

白宮11日在X發文表示有3件事要說，並寫到「願上帝保佑美國部隊、願上帝保佑美國，而我們才正要開始」。貼文並附上一隻象徵美國國鳥白頭海鵰的表情符號。

這篇貼文同時附上川普日前出訪美軍基地照片，可見川普情緒激昂、雙手握拳，彷彿正向官兵鼓舞士氣、喊話動員。

與此同時，公開來源情報（OSINT）在X引述另個X帳號「五角大廈披薩指數報告」（@PenPizzaReport）指出，截至美東時間11日下午4時16分，五角大廈附近多家披薩店表示，店內流量高於平常水準。

「披薩指數」一詞源於1990年代初，藉由追蹤外送披薩數量評估政府部門的加班狀況，以此判斷是否有潛在的衝突即將發生。

但是@PenPizzaReport在當日下午6時34分更新表示，「目前，五角大廈附近只有少數披薩店回報顧客量高於平均」。

相關新聞

白宮突宣布3件事！「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

伊朗爆發反政府示威持續延燒，造成逾500人死亡，美國總統川普日前放話，若德黑蘭對抗議者動武，美國不排除介入，引發國際高度...

伊朗示威逾500死、1萬多人被捕！川普介入3方案曝光

伊朗多地爆發抗議行動持續延燒，已造成超過500人死亡，超過1萬600人被捕，這是伊朗自2022年以來最大規模的反政府示威...

Fed主席鮑爾遭刑事調查！總部翻修超支223億 疑涉對國會不實陳述

紐約時報11日引述知情官員報導，美國哥倫比亞特區聯邦檢察辦公室已對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）展開刑事調查，焦點是聯準會耗資25億美元（約796億台幣）的華府總部翻修工程，以及鮑爾是否就工程規模與支出對國會作出不實陳述。

聯準會翻修工程惹川普不快 美檢察官傳對主席鮑爾展開刑事調查

紐約時報報導，根據知情官員透露，美國聯邦檢察官已就聯準會翻新華盛頓特區總部一事對聯準會主席鮑爾展開刑事調查。

明州槍擊案 引發全美反ICE浪潮

上周發生在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯和俄勒岡州波特蘭、涉及移民與海關執法局探員（ＩＣＥ）的槍擊事件，引發全美多地於十、十...

川普對移民執法力道 爆爭議

美國移民官員上周在明尼蘇達州槍殺一名女子，迅速點燃民眾的怒火，並引發抗議潮。

