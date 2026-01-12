快訊

伊朗示威逾500死、1萬多人被捕 川普介入3方案曝光

新竹7.4度！明起白天暖如春早晚冷如冬 熱帶擾動成颱機率60%

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗示威逾500死、1萬多人被捕！川普介入3方案曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議。路透
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議。路透

伊朗多地爆發抗議行動持續延燒，已造成超過500人死亡，超過1萬600人被捕，這是伊朗自2022年以來最大規模的反政府示威。美國總統川普預計13日聽取針對伊朗行動的簡報，可能選項包括軍事攻擊、網路資訊戰與經濟制裁。

華爾街日報報導，美國官員透露，川普13日將召集高層官員討論下一步措施，可能包括加強伊朗網路反政府資訊來源、部署秘密網路武器攻擊伊朗軍方和民間網站、針對德黑蘭政權及軍方實施制裁，以及採取軍事打擊。

部分美國官員擔心，美國一旦採取任何回應措施，可能讓區域緊張情勢升高，甚至引爆美國、伊朗及可能連同以色列之間的正面衝突。美方也意識到，若只採取較偏象徵性作法，雖然能對德黑蘭政權造成傷害，卻不足以削弱其統治能力，反而可能讓原本相信華府會出手相挺的抗議者士氣受挫。

華爾街日報稱，由於相關討論仍處初期階段，屆時川普料將不會做出最終決定；國務卿魯比歐、防長赫塞斯與美軍參謀首長聯席會議主席凱恩都將與會。

另一方面，五角大廈尚未調動任何部隊因應潛在行動。美國近日將福特號航空母艦打擊群調往拉丁美洲，目前中東與歐洲都沒有美軍航艦部署。

美官員並透露，也正討論首度將馬斯克旗下星鏈衛星網路服務的終端設備送入伊朗。目前伊朗全面斷網，抗議者勉強透過星鏈向外傳遞訊息。

路透引述總部位於美國的人權團體HRANA最新數據指出，已核實490名抗議者與48名安全人員死亡；這場大規模示威自去年12月28日爆發至今，已有超過1萬600人被捕。伊朗官方尚未公布任何死傷數字。

伊朗 美國 網路

延伸閱讀

CNN：川普認真考慮軍事干預伊朗 地面部隊進入非選項

川普行政命令與發言干擾企業 美CEO頭痛

川普促古巴達成協議 否則將面臨後果

川普對移民執法力道 爆爭議

相關新聞

伊朗示威逾500死、1萬多人被捕！川普介入3方案曝光

伊朗多地爆發抗議行動持續延燒，已造成超過500人死亡，超過1萬600人被捕，這是伊朗自2022年以來最大規模的反政府示威...

明州槍擊案 引發全美反ICE浪潮

上周發生在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯和俄勒岡州波特蘭、涉及移民與海關執法局探員（ＩＣＥ）的槍擊事件，引發全美多地於十、十...

川普對移民執法力道 爆爭議

美國移民官員上周在明尼蘇達州槍殺一名女子，迅速點燃民眾的怒火，並引發抗議潮。

結婚4年完美丈夫堅持跑步 人妻看運動App驚揭心寒真相崩潰離婚

日日做運動，原來有古怪？美國1名人妻與「完美」丈夫結婚4年，丈夫經常會外出跑步，本以為是健康舉動，但每當她想陪丈夫一起跑步，丈夫都會...

「美國去死」！伊朗議長警告川普：可能先襲擊美軍中東基地

路透報導，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）11日警告美國總統川普，若美國對伊朗發動軍...

盧比歐與內唐雅胡通話 媒體稱討論加薩與伊朗示威

美國官員表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天與以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。