快訊

伊朗示威逾500死、1萬多人被捕 川普介入3方案曝光

新竹7.4度！明起白天暖如春早晚冷如冬 熱帶擾動成颱機率60%

美國土安全部長：將對明尼蘇達州增派數百人員

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

在昨天有數以萬計民眾走上美國明尼阿波利斯街頭抗議移民官員擊斃一名女性後，國土安全部長諾姆在今天播出的談話中表示，該部將再派遣「數百名」人員前往明尼蘇達州。

路透社報導，諾姆（Kristi Noem）在福斯新聞頻道（ Fox News Channel）「週日早晨談未來」（SundayMorning Futures）節目中表示，這批人員將於今天和明天部署，以加強移民暨海關執法局（Immigrationand Customs Enforcement, ICE）和邊境巡邏隊（BorderPatrol）已經部署明尼蘇達州人員的安全。

目前已有約2000名聯邦人員被派至明尼阿波利斯—聖保羅（Minneapolis-St. Paul）地區，國土安全部稱這是歷來最大規模行動。

儘管全美本週末預計會舉行超過1000場集會，抗議聯邦政府加強遣返措施和育有3名子女的37歲女子古德（Renee Good）7日命喪一名移民官員槍口，這項新一波部署仍將如期展開。

明尼蘇達州官員認為ICE探員擊斃古德「毫無正當性」，強調目擊者拍攝的畫面顯示，古德駕車轉向遠離執法人員時遭到槍擊。

諾姆和其他美國官員則維持先前說法，認為該名移民官員出於自衛，因為另一名ICE探員朝車子靠近，命令古德下車後，她駕車朝該名官員方向前進，因此遭到開槍。古德生前為一個追蹤、監控和記錄ICE在明尼阿波利斯行動的社群網絡擔任志工。

諾姆今天稍晚在有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目中表示，另有畫面顯示古德7日上午稍早時曾在其他地點抗議ICE行動，但未說明這些畫面是否或何時會公開。

移民 美國 國土

延伸閱讀

川普對移民執法力道 爆爭議

ICE槍擊案引示威 明尼阿波利斯市長籲勿落川普圈套

明州槍案後 國會民主黨人擬限制ICE 尋求傳喚國安部長

川普早定調明州槍案ICE「自衛」 FBI調查公正性遭質疑

相關新聞

伊朗示威逾500死、1萬多人被捕！川普介入3方案曝光

伊朗多地爆發抗議行動持續延燒，已造成超過500人死亡，超過1萬600人被捕，這是伊朗自2022年以來最大規模的反政府示威...

明州槍擊案 引發全美反ICE浪潮

上周發生在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯和俄勒岡州波特蘭、涉及移民與海關執法局探員（ＩＣＥ）的槍擊事件，引發全美多地於十、十...

川普對移民執法力道 爆爭議

美國移民官員上周在明尼蘇達州槍殺一名女子，迅速點燃民眾的怒火，並引發抗議潮。

結婚4年完美丈夫堅持跑步 人妻看運動App驚揭心寒真相崩潰離婚

日日做運動，原來有古怪？美國1名人妻與「完美」丈夫結婚4年，丈夫經常會外出跑步，本以為是健康舉動，但每當她想陪丈夫一起跑步，丈夫都會...

「美國去死」！伊朗議長警告川普：可能先襲擊美軍中東基地

路透報導，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）11日警告美國總統川普，若美國對伊朗發動軍...

盧比歐與內唐雅胡通話 媒體稱討論加薩與伊朗示威

美國官員表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天與以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。