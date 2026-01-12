快訊

明州槍擊案 引發全美反ICE浪潮

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導

上周發生在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯和俄勒岡州波特蘭、涉及移民與海關執法局探員（ＩＣＥ）的槍擊事件，引發全美多地於十、十一日逾千場以「ＩＣＥ滾出去」為名的示威抗議。明州州長和明城市長紛紛呼籲示威者保持和平理性，「別上川普的當」。

明尼阿波利斯的民情自卅七歲美國白人公民蕾妮．古德七日遭ＩＣＥ探員連開三槍射殺後，就持續處於激憤狀態。地方官員和聯邦政府對本案的說法南轅北轍。已有約兩千位聯邦執法人員被派往明市，美國國土安全部聲稱，這是史上規模最大的移民執法行動。

明市警察局長奧哈拉十日在記者會中說，九日晚間約一千人在一家飯店外舉行抗議活動，之後演變為暴力衝突，示威者向執法人員扔冰塊、雪球和石塊，有廿九人被捕，但之後獲釋。據報導，該飯店是ＩＣＥ探員投宿地點之一。

十日還有數千人聚集在明市一處公園示威。示威者說，該集會旨在紀念古德逝去的生命，並呼籲結束「街頭的致命恐怖行徑」。

民主黨籍明州州長華茲也呼籲，民眾示威時應和平進行；他在社媒發文表示，川普向明州派數千位武裝聯邦執法人員，僅一天就有民眾喪命，現在川普最想看到的就是混亂，以轉移美國人民對此一可怕行徑的注意力，「別上他的當」。

抗議活動主辦單位說，上周末全美有逾千場示威抗議，要求停止大規模部署移民執法人員。這些集會由美國公民自由聯盟等多個團體組成聯盟共同籌辦，其中有些去年領銜舉行反川普的「無王」活動。

