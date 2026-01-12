川普對移民執法力道 爆爭議

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國移民官員上周在明尼蘇達州槍殺一名女子，迅速點燃民眾的怒火，並引發抗議潮。

美國聯邦政府本月又將面臨關門大限，民主黨欲趁此機會限縮川普政府對移民的執法力道，並以此做為談判籌碼。

自由派團體Indivisible發起示威活動，號稱串連全美1,000座城市。37歲的美國公民古德（Renee Good），7日在明尼蘇達州遭ICE探員開槍，頭部中彈身亡。儘管當局辯稱探員是正當防衛，但古德之死引發全美各地的抗議聲浪。

在聯邦參院負責監督美國國土安全部（DHS）預算的參議員墨菲，打算提案要求隸屬於DHS的移民暨海關執法局（ICE），逮捕時需有拘票、執法時不得配戴面具、執行民事行動時用槍需設限、邊境巡邏隊只能在邊境執法等。

Axios報導指出，墨菲打算召集足夠的民主黨議員，對DHS提出要求，以交換改部門的預算案能表決通過。

眾院議長強生坦承，他擔心民主黨鎖定移民執法的預算，可能影響政府撥款的談判。

也參與示威遊行的洛杉磯居民季恩表示，今天一個女人在明尼阿波利斯被謀殺，明天也可能發生在洛杉磯。她表示：「美國人民反對川普政府，反對ICE的行徑。」  

