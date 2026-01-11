川普覬覦格陵蘭 德財長：國際法原則適用於所有人

快訊

中央社／ 柏林11日綜合外電報導

德國副總理兼財長克林拜耳（Lars Klingbeil）今天表示，國際法原則適用於包括美國在內的所有人，以此回應美國總統川普（Donald Trump）揚言拿下格陵蘭（Greenland）。

路透社報導，克林拜耳表示：「格陵蘭的未來，完全由丹麥和格陵蘭決定。領土主權和完整必須受到尊重。」

他是在啟程前往華府參加七大工業國集團（G7）財長會議前，發表上述談話。

美國軍方若從長期盟友丹麥手中奪走礦產豐富的格陵蘭，將在北大西洋公約組織（NATO）內部引發震盪，並加深川普與歐洲領導人之間的分歧。

克林拜耳說：「我們作為北約盟國，在北極地區應共同提升安全，而不是彼此對立。」

明天的G7會議將聚焦於關鍵礦產的取得。在北京採取行動嚴格管制稀土出口之際，西方國家正試圖降低對中國的依賴。

克林拜耳表示，德國很有興趣擴大這一領域的國際合作，以加強供應安全、降低依賴、確保擁有可靠的經濟架構條件。

他說：「這就是為什麼我們要與國際夥伴磋商，並且在可能的情況下攜手行動。」

根據國際能源總署（IEA），中國在關鍵礦產供應鏈居於主導地位，精煉銅、鋰、鈷、石墨及稀土元素的占比介於47%至87%之間。

