快訊

突取消訪索馬利亞但與外長通話 陸外長：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨

川普：委內瑞拉現在有美軍罩 「這國」別想再拿到委國石油

ICE槍擊案引示威 明尼阿波利斯市長籲勿落川普圈套

中央社／ 明尼阿波利斯10日綜合外電報導

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市長佛雷今天呼籲，抗議移民暨海關執法局探員擊斃一位37歲母親的示威者應保持和平基調，從事任何違法行為將正中美國總統川普下懷。

路透社報導，民主黨籍市長佛雷（Jacob Frey）提出警告之際，公民自由及移民權利團體準備在全國各地舉行集會，抗議美國移民暨海關執法局（ICE）探員本月7日擊斃育有3名子女的37歲女子古德（ReneeGood）。關於這起槍擊案，明尼蘇達州與聯邦官員的說法大相逕庭。

明尼阿波利斯（Minneapolis）警察局長歐海拉（Brian O'Hara）表示，有示威者聚集在一棟據信接待ICE探員入住的飯店外，警方晚間在這些抗議活動上逮捕29人。

佛雷指出，示威迄今大致維持和平基調，但若有人破壞他人財產或從事其他違法行為，警方將依法逮捕。

佛雷在記者會上強調：「我們不會用製造混亂來對抗川普（Donald Trump）的混亂，他就是希望我們掉入圈套。」

古德生前在為一個追蹤、監控及記錄ICE在明尼阿波利斯行動的社群網絡擔任志工，她遭槍擊身亡前不久，約2000名聯邦探員才被派駐這個城市，ICE隸屬的國土安全部稱這是該部會「史上最大規模行動」。

民主黨籍明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）譴責，這項部署行動是「以電視實境秀治國」這樣魯莽做法的典型案例。

移民 美國 川普

延伸閱讀

格陵蘭5政黨齊聲拒當美國人 川普嗆「來硬的」

川普：信用卡利率上限10% 1月20日生效

川普早定調明州槍案ICE「自衛」 FBI調查公正性遭質疑

挺邊境攔阻≠挺國內掃蕩 ICE槍擊案讓民怨燒向川普

相關新聞

結婚4年完美丈夫堅持跑步 人妻看運動App驚揭心寒真相崩潰離婚

日日做運動，原來有古怪？美國1名人妻與「完美」丈夫結婚4年，丈夫經常會外出跑步，本以為是健康舉動，但每當她想陪丈夫一起跑步，丈夫都會...

「美國去死」！伊朗議長警告川普：可能先襲擊美軍中東基地

路透報導，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）11日警告美國總統川普，若美國對伊朗發動軍...

盧比歐與內唐雅胡通話 媒體稱討論加薩與伊朗示威

美國官員表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天與以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）...

市府投400萬加速設置模組化公廁…不接地下水系統 會自動清潔

市長曼達尼(Zohran Mamdani)10日宣布啟動擴大全市公共廁所可及性的計畫，投入400萬元，針對高品質模組化公...

全國爆上千示威「ICE滾出去」 明州長籲和平：別上川普的當

本周發生在明尼蘇達州明尼阿波利斯和俄勒岡州波特蘭、涉及移民暨海關執法局(ICE)的槍擊事件，引爆全美各地成千上萬抗議民眾...

明州槍案後 國會民主黨人擬限制ICE 尋求傳喚國安部長

37歲女子古德(Renee Nicole Good)7日在明尼阿波利斯市遭到執勤的移民暨海關執法局(ICE)探員羅斯(J...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。