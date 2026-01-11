ICE槍擊案引示威 明尼阿波利斯市長籲勿落川普圈套

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市長佛雷今天呼籲，抗議移民暨海關執法局探員擊斃一位37歲母親的示威者應保持和平基調，從事任何違法行為將正中美國總統川普下懷。

路透社報導，民主黨籍市長佛雷（Jacob Frey）提出警告之際，公民自由及移民權利團體準備在全國各地舉行集會，抗議美國移民暨海關執法局（ICE）探員本月7日擊斃育有3名子女的37歲女子古德（ReneeGood）。關於這起槍擊案，明尼蘇達州與聯邦官員的說法大相逕庭。

明尼阿波利斯（Minneapolis）警察局長歐海拉（Brian O'Hara）表示，有示威者聚集在一棟據信接待ICE探員入住的飯店外，警方晚間在這些抗議活動上逮捕29人。

佛雷指出，示威迄今大致維持和平基調，但若有人破壞他人財產或從事其他違法行為，警方將依法逮捕。

佛雷在記者會上強調：「我們不會用製造混亂來對抗川普（Donald Trump）的混亂，他就是希望我們掉入圈套。」

古德生前在為一個追蹤、監控及記錄ICE在明尼阿波利斯行動的社群網絡擔任志工，她遭槍擊身亡前不久，約2000名聯邦探員才被派駐這個城市，ICE隸屬的國土安全部稱這是該部會「史上最大規模行動」。

民主黨籍明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）譴責，這項部署行動是「以電視實境秀治國」這樣魯莽做法的典型案例。