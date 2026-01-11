「美國去死」！伊朗議長警告川普：可能先襲擊美軍中東基地

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
德黑蘭等伊朗城市9日深夜爆發新一波反政府示威行動，圖為示威者焚燒車輛。路透
路透報導，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）11日警告美國總統川普，若美國對伊朗發動軍事攻擊，德黑蘭將反擊，並把以色列及美軍在中東地區的軍事基地列為「合法目標」。

美聯社報導，伊朗國營電視台轉播卡利巴夫在國會演說，他直接威脅以色列和美國軍方可能採取先制打擊；並稱讚伊朗革命衛隊在民眾示威期間「堅守立場」，揚言「伊朗人民應該知道，我們將以最嚴厲的方式對付他們，並懲罰那些被逮捕的人」。

卡利巴夫發出這項警告時，許多議員衝向主席台高喊：「美國去死！」卡利巴夫是伊朗強硬派，曾經參選總統。

路透稍早報導，美國國務卿魯比歐與以色列總理內唐亞胡於美東時間10日通話，就美國是否介入伊朗情勢進行磋商；3名知情通話的消息人士透露，以色列就美國可能介入德黑蘭情勢已提高警戒。

德黑蘭等伊朗多地9日深夜爆發新一輪反政府示威，活動持續延燒，至少已造成116人死亡、2600多人被捕。

紐約時報與華爾街日報分別引述未具名美國官員指出，川普於當地10日已聽取對伊朗發動軍事打擊的選項，但尚未做出最終決定。

美國國務院也發出警告：「不要跟川普總統耍把戲。他說要做什麼，就一定會做。」

