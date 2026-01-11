盧比歐與內唐雅胡通話 媒體稱討論加薩與伊朗示威
美國官員表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天與以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）通了電話，但未透露進一步細節。
這位官員未提及通話內容，但新聞網站Axios稍早報導，雙方討論了加薩、敘利亞以及伊朗的抗議活動。
伊朗目前正出現多年來規模最大的反政府示威。
伊朗去年曾與以色列發生為期12天的戰爭，其核設施也在去年6月遭到美國轟炸。
在加薩，自10月停火開始以來，脆弱的停火協議仍停留在第一階段；以色列與哈瑪斯互控對方違反協議，雙方對於下一階段預計採取的更艱難步驟，立場仍存在巨大分歧。
本週稍早，以色列與敘利亞在美國斡旋下於巴黎舉行會談，雙方同意建立溝通機制，以協調安全與商業事務。
美國總統川普2025年1月就任以來，尼坦雅胡已5度訪問美國與這位共和黨籍總統會面。
