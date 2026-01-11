快訊

棒球／44歲曹錦輝重返投手丘！加盟CPB福州海俠 首秀時間出爐

曹西平靈堂開放首日場面冷清 乾兒子Jeremy發聲了

身體穿暖手腳卻冰冷？中醫提醒1處務必保暖及按壓3穴位保養

ICE擊斃美國公民 明尼阿波利斯示威29人遭逮

中央社／ 明尼阿波利斯10日綜合外電報導
7日在明尼阿波利斯遭移民與海關執法局(ICE)探員開槍擊斃的37歲女子古德(Renee Nicole Good)。(路透)
7日在明尼阿波利斯遭移民與海關執法局(ICE)探員開槍擊斃的37歲女子古德(Renee Nicole Good)。(路透)

數以千計的示威者今天走上明尼阿波利斯街頭，高喊遭聯邦探員殺害的女子名字，川普政府移民打擊行動中使用武力的行為，引起社會大眾普遍不滿。

法新社報導，主辦單位表示，全美各地已計劃發起逾千場抗議，統一口號為「ICE永遠撤出，還古德正義」（ICE, Out for Good）。矛頭直指美國移民暨海關執法局（ICE），因該機構執行總統川普大規模驅逐行動，正深陷日益高漲的反對浪潮中。

這句口號同時意指古德（Renee Good），這位37歲的母親7日在明尼阿波利斯遭ICE探員於車內槍殺身亡。

數以千計示威者不畏嚴寒氣候，走向積雪覆蓋的公園，在槍擊現場附近集結抗議，舉著標語要求「ICE撤出明尼蘇達州」。

路透社報導，明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）今天在記者會上表示，警方在應對針對聯邦移民執法的抗議活動時，連夜共逮捕29人。明尼阿波利斯警察局長則指出，有一名員警在處理抗議過程中受傷。

根據法新社，古德的不幸喪生在明尼阿波利斯這座民主黨票倉及全美各地，引起劇烈迴響。

波士頓一名抗議者表示：「ICE探員竟然以自衛為由朝女人的臉開槍，根本毫無道理。有膽就叫他們來這裡搞這一套，看看我們到時候會怎麼對付ICE。」

在費城，示威者冒雨從市政府一路遊行至ICE辦公室。紐約、華盛頓與波士頓等地也紛紛發起行動，各場集會分別吸引數十至數百名抗議者參與。

移民 川普 波士頓

延伸閱讀

美國籲公民速離委內瑞拉 武裝民兵攔查安全堪憂

川普擬將軍費增至1.5兆美元 美議員：因應中俄等威脅

今年4月川普與習近平舉行會晤前 美撤銷陸無人機進口禁令

明市ICE槍擊案 死者古德的妻子發聲：我們帶著哨子 他們拿著槍

相關新聞

川普擬設信用卡利率上限 銀行業憂衝擊民眾與企業

美國銀行業警告，總統川普降低信用卡成本的計畫將導致信貸供給減少，並對消費者與企業造成傷害

ICE擊斃美國公民 明尼阿波利斯示威29人遭逮

數以千計的示威者今天走上明尼阿波利斯街頭，高喊遭聯邦探員殺害的女子名字，川普政府移民打擊行動中使用武力的行為，引起社會大...

密州槍案6人慘死 男子射殺近親女童恐遭極刑起訴

美國1名男子昨晚涉嫌在密西西比州克萊郡連續殺害6人，死者包括他的父親、兄弟、7歲表妹與牧師等。這名男子已被關押並將於12...

川普擬將軍費增至1.5兆美元 美議員：因應中俄等威脅

美國總統川普表示，希望明年將美國國防預算增至1.5兆美元，以因應「動盪且危險的時刻」。美國會兩院軍委會主席力挺並指出，面...

川普又出手了！美軍空襲敘利亞IS目標 狂轟90枚彈藥畫面曝

美聯社報導，美軍在敘利亞發動新一輪大規模空襲，與盟友部隊出動逾20架軍機，發射多達90枚精準彈藥，打擊敘利亞境內超過35...

英特爾本周飆逾15%…華爾街潑冷水：都散戶在瘋股價難撐住

英特爾執行長陳立武表示，英特爾正大力推進14A製程，暗示該製程至少有一名外部客戶。另一方面，在美國總統川普與陳立武會面等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。