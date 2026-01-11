密州槍案6人慘死 男子射殺近親女童恐遭極刑起訴

快訊

中央社／ 休士頓10日綜合外電報導
涉嫌一夜之間連續殺害六人的24歲密西西比州男子達里卡·摩爾。(克萊郡警長辦公室)
美國1名男子昨晚涉嫌在密西西比州克萊郡連續殺害6人，死者包括他的父親、兄弟、7歲表妹與牧師等。這名男子已被關押並將於12日受審，恐面臨可處極刑的最嚴重謀殺罪名。

綜合路透社與美聯社報導，密西西比州克萊郡（Clay County）警長史考特（Eddie Scott）今天在記者會表示，24歲的摩爾（Daricka Moore）被控在落網前，殺害多名家庭成員與1名當地牧師。

摩爾目前被關押在克萊郡監獄，沒有保釋。他面臨謀殺罪名指控，預計12日首次出庭受審。密西西比州第16巡迴法院地方檢察官柯隆（Scott Colom）表示，「這太可怕了，簡直慘絕人寰。」

摩爾是克萊郡居民，他的罪名很可能會升級為具特定嚴重情節的加重謀殺罪（capital murder），如果犯罪者被認定精神健全，有可能會被判處死刑

柯隆向美聯社表示他預計求處死刑，「一夜6條人命，好幾個不同地點，這簡直糟透了」。如果摩爾罪名升級，根據州法，他將不能交保。

警長史考特表示，摩爾被控昨天晚間槍殺他的父親、兄弟和叔叔。隨後以偷來卡車前往下一案發地點，他在那裡試圖性侵7歲表妹，並以槍指著她頭部將其射殺。

摩爾接著前往第3現場，有2名男子頭部中彈身亡，其中1人是當地牧師。

摩爾午夜前不久在附近被捕，警方表示殺人動機不明。

史考特表示，這起事件震驚整個社區，「我無法理解殺害7歲女孩的動機是什麼。」

史考特說，摩爾的倖存親屬悲痛欲絕。「這種情況是家庭成員襲擊自己家人」，「無論原因是什麼，我們都希望能夠找出答案。」

