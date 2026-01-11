美公民遭ICE槍擊身亡 洛杉磯響應全美串連示威

快訊

中央社／ 洛杉磯10日專電

明尼蘇達州一名女性遭到槍擊身亡，美國各地針對移民暨海關執法局（ICE）的抗議再起；今天在洛杉磯郊區數百人上街，居民舉標語「ICE永遠滾蛋」。

示威活動為自由派團體Indivisible發起，號稱串連全美1000個城市，活動名稱「ICE永遠滾蛋」（ICE Out For Good）語帶雙關，For Good既為永久之意，Good也是3天前遭到ICE探員槍擊身亡的一名女性古德的姓氏（Renee Good）。

37歲的古德（Renee Good）7日在明尼蘇達州遭到ICE探員開槍，頭部中彈身亡。她是美國公民，又是退伍軍人遺孀，事發當時剛送孩子上學回家，儘管當局辯稱探員是正當防衛，但古德之死引發全美各地的抗議聲浪。

今天午間在洛杉磯郊區巴沙迪納（Pasadena）一處路口，聚集數百名群眾，許多人帶著自製標語，喊口號「ICE永遠滾蛋」（ICE Out For Good）。

洛杉磯居民季恩（Jean）標語寫著「我知道我看到什麼」。她受訪表示：「我們都看過影片了，這就是謀殺。」她表示，雖然官方宣稱探員是自衛，但影片顯示死者試圖開車遠離，「她完全沒有理由被近距離射殺」。

現場不少人舉著古德照片或名字，表達哀悼。季恩表示，今天一個女人在明尼阿波利斯被謀殺，明天也可能發生在洛杉磯。她表示：「美國人民反對川普政府，反對ICE的行徑。」

「社區自衛小組」（Grupo Autodefensa）成員在街道旁擺設攤位，發放抗議標語。這個拉丁裔居民組成的團體，在鄰里之間組成巡邏隊，相互通報ICE活動訊息。成員丹妮耶拉（Daniela）表示，古德的遭遇「可能發生在我們任何人身上」。

丹妮耶拉說，有色人種長期以來都是執法單位的目標，但這次的悲劇讓更多美國人發現事態嚴重，也讓外界更能理解移民社區長期以來的困境，「如果你以為你是公民，待在家就不會有事，那就錯了」。

「社區自衛小組」成員詹妮特（Jeanette）指控，ICE執法過程粗糙，有如綁架行為，該團體為社區守望也提醒人們擁有哪些權利，萬一有人遭到逮捕能互相幫助。她們今天站出來，除了向古德家人表達哀悼之意，也象徵移民社區的團結。

