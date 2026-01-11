川普又出手了！美軍空襲敘利亞IS目標 狂轟90枚彈藥畫面曝

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美聯社報導，美軍敘利亞發動新一輪大規模空襲，與盟友部隊出動逾20架軍機，發射多達90枚精準彈藥，打擊敘利亞境內超過35個伊斯蘭國（IS）目標，報復去年底美軍及美籍口譯員在敘利亞遇襲殉職。

美軍中央司令部證實，於美東時間10日中午12時30分左右展開「鷹眼打擊行動」（Operation Hawkeye Strike），鎖定攻擊IS在敘利亞的據點。

這項聲明強調，美方將持續追擊並打擊IS勢力，警告若有人傷害美軍人員，「不論你多努力想逃避正義，美方都會找到你，並在世界任何地方殺死你。」

哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，美國及其夥伴部隊出動逾20架軍機、發射90多枚精準彈藥，打擊超過35處目標。這名官員補充，參與空襲的軍機包括F-15E、A-10、AC-130J、MQ-9以及約旦的F-16。

目前尚不清楚空襲地點，以及可能造成的傷亡程度。

這波空襲是川普政府針對去年12月13日美軍及文職人員在帕米拉（Palmyra）遭伏擊事件的報復，當時2名美軍士兵及1名美籍平民口譯員遇害。美軍去年12月19日也曾對敘利亞中部70處IS相關目標發動大規模空襲，目標包括其基礎設施與武器。

