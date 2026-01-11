聽新聞
0:00 / 0:00
川普又出手了！美軍空襲敘利亞IS目標 狂轟90枚彈藥畫面曝
美聯社報導，美軍在敘利亞發動新一輪大規模空襲，與盟友部隊出動逾20架軍機，發射多達90枚精準彈藥，打擊敘利亞境內超過35個伊斯蘭國（IS）目標，報復去年底美軍及美籍口譯員在敘利亞遇襲殉職。
美軍中央司令部證實，於美東時間10日中午12時30分左右展開「鷹眼打擊行動」（Operation Hawkeye Strike），鎖定攻擊IS在敘利亞的據點。
這項聲明強調，美方將持續追擊並打擊IS勢力，警告若有人傷害美軍人員，「不論你多努力想逃避正義，美方都會找到你，並在世界任何地方殺死你。」
哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，美國及其夥伴部隊出動逾20架軍機、發射90多枚精準彈藥，打擊超過35處目標。這名官員補充，參與空襲的軍機包括F-15E、A-10、AC-130J、MQ-9以及約旦的F-16。
目前尚不清楚空襲地點，以及可能造成的傷亡程度。
這波空襲是川普政府針對去年12月13日美軍及文職人員在帕米拉（Palmyra）遭伏擊事件的報復，當時2名美軍士兵及1名美籍平民口譯員遇害。美軍去年12月19日也曾對敘利亞中部70處IS相關目標發動大規模空襲，目標包括其基礎設施與武器。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言