快訊

44歲生日告白！凱特王妃抗癌2年落淚吐心聲：感謝還能活著

耐用大考驗！摺疊手機「開合」玩《Flappy Bird》 網：壽命-1-1-1

黃偉哲跟進營養午餐稱潘朵拉盒子 他曝這1事才被點財政惡化

川普擬將軍費增至1.5兆美元 美議員：因應中俄等威脅

中央社／ 華盛頓10日專電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普表示，希望明年將美國國防預算增至1.5兆美元，以因應「動盪且危險的時刻」。美國會兩院軍委會主席力挺並指出，面臨來自中國、俄羅斯、伊朗及毒品恐怖主義分子等全球威脅，大幅提升國防支出為必要之舉。

川普（Donald Trump）日前在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我已決定，為了我們國家的利益，特別是在這極度動盪且危險的時刻，我們2027年的軍事預算不應是1兆美元，而應是1.5兆美元。」

他表示，這將讓美國得以打造「夢幻軍隊」，不論面對任何敵人，「都能確保我們的安全與保障」。他還說，預算之所以能大幅調升，得益於他對全球多國加徵的大規模關稅。

共和黨籍的聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）及眾議院軍委會主席羅傑斯（Mike Rogers）隨後共同發布書面聲明表示，1.5兆美元的國防預算正是重建美國軍隊、恢復美國在全球領導地位所需要的投資規模。

兩人透過聲明表示，美國面臨來自中國、俄羅斯、伊朗及毒品恐怖主義分子日益加劇的全球威脅，「這項大幅提升的國防支出既及時且必要」。「我們也以身作則，將美國國防支出提升至約占國內生產毛額（GDP）的5%，這正是我們對北約盟友的期待」。

聲明指出，增加的國防支出將轉化為具體的硬實力，包括加速造艦及軍機生產、武器庫現代化，以及確保美國作戰人員持續保持優勢的創新科技。

川普重返白宮以來，已多次動用美國軍隊，包括打擊葉門叛軍、伊朗核設施和被指涉及走私毒品的船隻等行動，以及派遣特種部隊突襲並逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。

馬杜洛被視為和中國、俄羅斯關係密切。川普昨天表示，若美國沒有採取行動，中國或俄羅斯的勢力「就已進入委內瑞拉」，但美國不願看到他們出現在那裡。

川普先前也多次表達希望接管丹麥自治領地格陵蘭並揚言將採取行動，以防俄羅斯或中國佔領格陵蘭。白宮已表示，川普政府正在討論各種選項，不排除動用軍隊。

美國國會去年底通過總額9006億美元的2026財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA），已由川普簽字生效。

美國國防 國防支出 川普

延伸閱讀

把和平獎轉給川普？ 諾貝爾協會：獎項不可分用

川普邀油企投資委國碰釘子 埃克森美孚 CEO 直言須先徹底改革

美想獨吞油權…先過中國這關

美關稅案可能改本周宣判

相關新聞

川普擬將軍費增至1.5兆美元 美議員：因應中俄等威脅

美國總統川普表示，希望明年將美國國防預算增至1.5兆美元，以因應「動盪且危險的時刻」。美國會兩院軍委會主席力挺並指出，面...

川普又出手了！美軍空襲敘利亞IS目標 狂轟90枚彈藥畫面曝

美聯社報導，美軍在敘利亞發動新一輪大規模空襲，與盟友部隊出動逾20架軍機，發射多達90枚精準彈藥，打擊敘利亞境內超過35...

美國對伊朗動武計畫曝光！川普放話：準備好協助伊朗人

伊朗多地爆發反政府示威行動，是近年最大規模的抗議潮，德黑蘭軍方預告可能升級鎮壓力道。才剛對委內瑞拉動武的美國總統川普則放...

英特爾本周飆逾15%…華爾街潑冷水：都散戶在瘋股價難撐住

英特爾執行長陳立武表示，英特爾正大力推進14A製程，暗示該製程至少有一名外部客戶。另一方面，在美國總統川普與陳立武會面等...

為何川普控告紐約時報 卻又讓紐時專訪他兩小時？

去年秋天，川普向紐約時報提誹謗控訴求償150億美元，這場官司至今仍在進行。但他7日卻又在白宮接受了紐時記者兩小時專訪，夸...

川普政府凍結5民主黨州百億美元補助 法官裁定暫停

美國總統川普政府以擔心詐欺為由，凍結5個由民主黨主政的州超過100億美元聯邦兒童及家庭援助資金，引發這5個州政府告上法院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。