密西西比州槍擊案6死 犯嫌落網威脅解除
美國密西西比州媒體與執法單位消息指出，克萊郡（ClayCounty）9日晚間發生連環槍擊案造成至少6人喪生，犯嫌目前已被拘留，相關單位尚未公布更多細節。
綜合路透社和美聯社報導，克萊郡警長史考特（Eddie Scott）在社群媒體臉書（Facebook）發文表示，鄰近阿拉巴馬州州界的西點鎮（West Point）發生暴力事件，導致「多條無辜性命喪生」。史考特向地方媒體WTVA表示，共有3個地點發生槍擊，6人喪生。
警長在貼文指出，犯嫌已遭拘留，對社區不再構成威脅。
路透社詢問史考特及警長辦公室時，暫未獲回應。
克萊郡位於密西西比州東北部，人口接近2萬人。
