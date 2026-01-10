快訊

北捷古亭站傳口角衝突 6旬婦車廂內「揚言殺人」警急衝現場

金唱片／場邊藝人狂畫素描本示愛！猛寫「繁體中文」拚了

英特爾本周飆逾15%…華爾街潑冷水：都散戶在瘋股價難撐住

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
英特爾股價本周大漲。路透
英特爾股價本周大漲。路透

英特爾執行長陳立武表示，英特爾正大力推進14A製程，暗示該製程至少有一名外部客戶。另一方面，在美國總統川普與陳立武會面等利多帶動下，英特爾股價本周大漲逾15%，但部分專家認為這股漲勢可能難以為繼。

英特爾1.4奈米級的14A製程預計2027年做好生產準備，早期版本的製程設計套件（PDK）今年初將交給外部客戶。陳立武在Intel News上傳至X的影片中說：「我們正大力推進14A…敬請期待，14A良率與智慧財產權組合將擁有巨大動能，提供客戶優質服務。」

值得注意的是，陳立武提到客戶時用的詞彙是「the customer」，暗示除了自家產品，英特爾晶圓代工事業也將至少為一名買家生產14A晶片。相較之下，英特爾18A製程一直未贏得需求可觀的單一大型外部客戶。

英特爾股價9日收盤大漲逾一成，報45.55美元，是2024年3月以來最高收盤水準，全周上揚15.7%。川普與陳立武會面並稱讚英特爾，以及Core Ultra系列3處理器點燃市場熱情，是英特爾股價本周表現亮眼原因。

不過，華爾街部分人士無法確定英特爾股價能否延續這股動能。瑞穗交易部門分析師克雷恩（Jordan Klein）表示，英特爾就旗下晶片架構與14A製程改善發表的樂觀言論很美好，但這些進展仍有好幾年的路要走，投資人已明白這點。

克雷恩對英特爾目前股價仍持懷疑態度，並透露機構投資人鮮少討論持有或想買英特爾股票，該股動能似乎大多來自散戶。克雷恩也表示，記憶體零組件價格不斷上漲，對英特爾個人電腦（PC）事業構成風險。

川普 投資人 華爾街 奈米

延伸閱讀

美股開年強勢攻頂！半導體領漲刷新紀錄 策略師提醒別想得太完美

英特爾CES宣布搶進電競掌機戰場 微星、宏碁、鴻海等10業者力挺

40分鐘救活英特爾！ 陳立武會見川普說了什麼？

路透：輝達測試英特爾18A製程 但未繼續推進

相關新聞

為何川普控告紐約時報 卻又讓紐時專訪他兩小時？

去年秋天，川普向紐約時報提誹謗控訴求償150億美元，這場官司至今仍在進行。但他7日卻又在白宮接受了紐時記者兩小時專訪，夸...

英特爾本周飆逾15%…華爾街潑冷水：都散戶在瘋股價難撐住

英特爾執行長陳立武表示，英特爾正大力推進14A製程，暗示該製程至少有一名外部客戶。另一方面，在美國總統川普與陳立武會面等...

川普政府凍結5民主黨州百億美元補助 法官裁定暫停

美國總統川普政府以擔心詐欺為由，凍結5個由民主黨主政的州超過100億美元聯邦兒童及家庭援助資金，引發這5個州政府告上法院...

明市ICE槍擊案 白宮公布幹員視角影片稱自衛合理

針對明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)女子古德(Renee Nicole Macklin Good)遭槍擊...

明市ICE槍擊案 死者古德的妻子發聲：我們帶著哨子 他們拿著槍

移民暨海關執法局(ICE)探員7日在明尼阿波利斯開槍擊斃37歲女子蕾妮．古德(Renee Nicole Good)，她的...

胸前別「快樂川普」徽章 川普卻稱：我從沒快樂過

美國總統川普今天在一場白宮會議上，被發現西裝上多了一枚「快樂川普」卡通別針。他對此開玩笑說，自己「從來都沒有快樂過」，要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。