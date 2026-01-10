為何川普控告紐約時報 卻又讓紐時專訪他兩小時？
去年秋天，川普向紐約時報提誹謗控訴求償150億美元，這場官司至今仍在進行。但他7日卻又在白宮接受了紐時記者兩小時專訪，誇誇其談他的世界觀、與哥倫比亞總統進行不錄音訪談，並炫耀他對白宮辦公室的翻修計畫。
任何人聽到這件事都不應該感到意外，因為川普和他的所有幕僚，雖然很愛抱怨紐時和其他主流媒體巨擘，但他們也愛和這些媒體聊天。
Business Insider報導，川普自從2015年開始競選總統，就把主流媒體當作箭靶，稱呼他不喜歡的報導為「假新聞」，並把記者貼上「人民之敵」的標籤。他呼籲修改美國誹謗法，這樣他才能更容易懲罰記者，並經常要求撤銷那些讓他不爽的電視台執照。
而到了川普的第二任期，他的言行舉止又變得更加激烈。他禁止美聯社記者參加在白宮橢圓形辦公室的活動，並讓白宮休息室擠滿對他友善的媒體，同時也不讓所有主流媒體記者出入五角大廈。
他會有這樣看似兩面的行為，原因其實非常簡單：川普是一個從小長在被報紙和電視等傳統媒體掌控的世界裡的人，他仍然非常在乎傳統媒體怎麼評論他，無論是因為他說了什麼。這也是為何他會很開心有持續媒體曝光，無論是在白宮、在空軍一號機上，或是任何有記者、攝影機、麥克風和記事本的地方。
只要這些傳統媒體繼續存在，川普就會想要登上這些媒體，並高興於獲得曝光。這解釋了他為何會一面控訴這些媒體，同時邀請媒體到他的辦公室訪問他。
