川普政府凍結5民主黨州百億美元補助 法官裁定暫停

美國總統川普政府以擔心詐欺為由，凍結5個由民主黨主政的州超過100億美元聯邦兒童及家庭援助資金，引發這5個州政府告上法院，承審法官今天裁定暫時禁止川普政府這項作為。

路透社報導，由民主黨前總統拜登（Joe Biden）所任命的美國紐約曼哈頓聯邦地區法院法官蘇布拉瑪寧（Arun Subramanian）表示，他依據加州、科羅拉多州、伊利諾州、明尼蘇達州和紐約州等5州的訴狀理由，發布了暫時限制令。

白宮對於這項裁決尚未立即回應電子郵件詢問。

美國衛生及公共服務部（U.S. Department of Healthand Human Services）6日宣布凍結資金後，這5個州是在8日晚間對川普政府提出訴訟。

被凍結的資金中，包括超過70億美元來自「貧困家庭臨時援助計畫」（Temporary Assistance for NeedyFamilies），這項計畫向有兒童的低收入家庭提供現金。另外還有24億美元的「兒童托育及發展基金」（Child Care and Development Fund），以協助降低托育費用，以及約8.7億美元的兒童社會服務補助金。

衛生及公共服務部表示，這5州的福利計畫存在「廣泛詐騙及濫用納稅人資金」的疑慮，包括可能有非美國公民及非合法永久居民領取福利。

這5州聲稱，衛生及公共服務部凍結本週資金缺乏正當理由，且僭越了國會分配預算的權限。

他們同時指出，未經證實的詐欺指控只是藉口，實際目的是「以未經任何法律授權的偵查詐欺措施，非法扣押關鍵資金，藉此懲罰川普政府視為政治對手的州」。