聯合報社論／民進黨執政十年那些裝滿承諾的櫃子，打開來卻是空的

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

接受紐時專訪 川普：在我任內 陸不會攻台 已確定Fed新主席人選

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普7日接受紐時專訪。路透
美國總統川普7日接受紐時專訪。路透

美國總統川普7日接受紐時專訪時，被問到突襲委內瑞拉是否會成為習近平仿效侵台的範本，川普說，中國在台灣問題的所作所為，由習近平自行決定，但如果真的動手，川普說他會非常不高興。川普也重申，不認為習近平會在自己任內對台灣採取行動。

根據紐時公布的部分錄音檔，資深記者桑格（David Sanger）問川普，如果他是習近平，見到近期事件可能會印象深刻，是否也會採取斬首行動控制台灣，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）為何不能以相同邏輯，對烏克蘭其他領土與前蘇聯加盟國行動，這是否會設下先例，未來會感到後悔。

川普說：「不會，因為這是（美國）真正的威脅，中國沒有移民與毒品侵入，也沒有美國發生的糟糕事。台灣監獄沒有大開，囚犯跑到中國，那邊監獄沒那麼多人，沒有數千萬人從監獄和精神機構跑出，前往中國或俄羅斯。」

記者追問，習近平也會說台灣是威脅，這是個別的行動。

川普說：「這是他（習）驕傲的來源，他相信（台灣）是中國的一部分，這得由他決定，但我已向他表達如果侵台，我會很不高興。我相信他不會這麼做，我也不希望他這麼做，如果美國有不同的總統，他也許會動手，但我相信他不會在我擔任總統時動手。」

關於委內瑞拉的未來，川普表示，「只要他想，美國將留下及治理委內瑞拉，也許會幾年」。

川普也向紐時證實，自己已確定聯準會（Fed）新任主席人選，但暫未對外公布。川普未點名具體人選，但當被問及國家經濟委員會主任哈塞特是否為新任主席人選時，川普僅回應「不想多說」，但同時也指出，哈塞特「確實是我喜歡的人之一」。

貝森特同日在明尼蘇達經濟俱樂部上說，預期在達沃斯世界經濟論壇（WEF）本月下旬舉行的前後，川普會公布人選。

