ICE擊斃女子惹議…白宮稱執法面臨組織性攻擊 抗議群眾今爆衝突
美國移民暨海關執法局（ICE）探員在明尼阿波利斯擊斃37歲女子古德（Renee Nicole Good），引發譁然，白宮今天表示，美國執法機關面臨組織性攻擊。
法新社報導，白宮新聞秘書李威特（KarolineLeavitt）告訴媒體：「明尼蘇達州昨天發生的死亡事件是一股更大規模、帶有惡意的左翼運動造成，這股運動已蔓延全國，我們勇敢的聯邦執法人員正遭受有組織的攻擊。」
古德昨天頭部中彈不治，當時她在ICE探員靠近她的車輛時試圖駕車離開，探員朝她開槍。美國總統川普與高階官員聲稱古德企圖害死ICE探員。
川普告訴「紐約時報」：「我不希望看到有人被槍擊，也不希望看到有人尖叫後還試圖衝撞警方。」
美國副總統范斯（JD Vance）在未提供證據的情況下表示，古德是反ICE的「更廣泛左翼網絡」一員，並堅稱探員的行為是「自衛」。白宮宣稱美國執法遭受組織性攻擊，對槍擊事件的說法遭到明尼蘇達州官員駁斥，指稱聯邦執法人員反而讓街頭變得更加危險。
抗議群眾今天在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）與執法人員爆發衝突，他們高喊反ICE口號。配備胡椒彈與催淚瓦斯的聯邦移民官員將多名抗議人士壓制在地。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言