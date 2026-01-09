ICE擊斃女子惹議…白宮稱執法面臨組織性攻擊 抗議群眾今爆衝突

美國移民暨海關執法局（ICE）探員在明尼阿波利斯擊斃37歲女子古德（Renee Nicole Good），引發譁然，白宮今天表示，美國執法機關面臨組織性攻擊。

法新社報導，白宮新聞秘書李威特（KarolineLeavitt）告訴媒體：「明尼蘇達州昨天發生的死亡事件是一股更大規模、帶有惡意的左翼運動造成，這股運動已蔓延全國，我們勇敢的聯邦執法人員正遭受有組織的攻擊。」

古德昨天頭部中彈不治，當時她在ICE探員靠近她的車輛時試圖駕車離開，探員朝她開槍。美國總統川普與高階官員聲稱古德企圖害死ICE探員。

川普告訴「紐約時報」：「我不希望看到有人被槍擊，也不希望看到有人尖叫後還試圖衝撞警方。」

美國副總統范斯（JD Vance）在未提供證據的情況下表示，古德是反ICE的「更廣泛左翼網絡」一員，並堅稱探員的行為是「自衛」。白宮宣稱美國執法遭受組織性攻擊，對槍擊事件的說法遭到明尼蘇達州官員駁斥，指稱聯邦執法人員反而讓街頭變得更加危險。

抗議群眾今天在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）與執法人員爆發衝突，他們高喊反ICE口號。配備胡椒彈與催淚瓦斯的聯邦移民官員將多名抗議人士壓制在地。