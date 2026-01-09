快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

共和黨人倒戈 美眾院通過延長歐巴馬健保補貼

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國聯邦眾議員今天投票決定，恢復去年底到期的健康保險補貼，為數以百萬計面臨保費飆漲的美國民眾帶來希望；此舉也對參院構成跟進的壓力。

法新社報導，這項法案在民主黨支持及一小群共和黨人違抗黨內領導層的力挺下通過，將把「平價醫療法」（Affordable Care Act，俗稱歐巴馬健保）下的加強版補貼延長3年。

這些補貼降低了美國民眾在政府運作的保險市場平台購買保險每月支付的成本。

補貼於1月1日到期後，許多家庭的保費支出增加一倍以上，也讓有關醫療負擔能力的政治敏感議題再度升溫，而今年又正逢國會期中選舉，局勢尤顯緊張。

總統川普曾批評這些補貼是浪費，並敦促共和黨人推動改革，不過他也曾告訴議員，他們可能需要保持彈性以達成協議。

眾院議長強生（Mike Johnson）是川普的堅定支持者，他原先一直抵制讓這項法案進入院會表決，反映出共和黨內對這項計畫的嚴重分歧。

但少數中間派共和黨人與民主黨合作，使用一種罕見且成功率極低的程序手段，也就是「院會請願書」（discharge petition），迫使議院領導層必須進行表決。

最終，有17名共和黨人與民主黨一同投票通過這項法案。這次公開的決裂，凸顯了來自競爭激烈選區的議員們，對於醫療成本上漲可能引發選民反彈的焦慮日益加劇。

眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）告訴記者：「可負擔能力的危機不是一場騙局。儘管川普說了那些話，但這是非常真實的。」

他說：「住房成本太高、食品雜貨成本太高、水電費太高、托兒成本太高，而醫療保健成本已經失控。」

這些補貼最初是在「平價醫療法」下創建，並在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間擴大，使更多民眾能以較低成本獲得保險。據估計，目前約有2200萬名美國民眾受益於這項加強版補助。

共和黨 美國 保險

延伸閱讀

美眾院通過法案禁售中戰略儲油、官員赴中需通報

美房價高漲 擬禁法人買屋

川普傳重擊俄國石油買家 中國大陸、印度恐面臨500%關稅

加州聯邦眾議員拉馬法逝世 共和黨優勢更形薄弱

相關新聞

川普顧問稱美將「瓦解」中國稀土主導地位 促歐洲對中關稅跟進

美國總統川普的的白宮貿易顧問納瓦羅預測，美國的工業突破將有助於提升國內產量，並消除中國大陸在稀土市場的主導地位。

川普關稅若被判違法 貝森特：有其他法律可用 關稅收入不會少

美國最高法院今（9）日預定判決川普對等關稅的合法性，美國財政部長貝森特周四（8日）說，如果被判關稅無效，他有信心能透過其...

中國男子闖密蘇里空軍基地拍B-2轟炸機 美檢提訴

35歲中國男子吳麒麟（Qilin Wu，音譯）2023年非法入境美國，去年底兩度未經授權拍攝密蘇里州空軍基地的B-2轟炸...

川普出招救房貸族 下令「二房」狂掃2,000億房貸債券 激勵MBS大漲

美國總統川普正指示「二房」，即兩大房貸融資機構房地美（Fannie Mae）與房利美（Freddie Mac）買進2,0...

美副總統：政府將新設助理司法部長 專責調查詐欺

美國副總統范斯今天表示，美國民眾面臨嚴重詐欺問題，川普政府將新設助理司法部長（assistant attorney ge...

台灣男子掏空美長者帳戶詐騙數百萬 加州機場落網

44歲台灣男子賴佳（Chia Lai，音譯）涉嫌以「高壓金融詐騙法」掏空多名美國密西西比州老年人帳戶、取得數百萬美元，5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。