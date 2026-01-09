川普擬建第2層白宮柱廊 方能與新宴會廳高度對稱

負責白宮擴建的建築師巴蘭（Shalom Baranes）今天表示，美國總統川普正考慮在著名的白宮柱廊頂上加蓋第2層，這是他建設4億美元新宴會廳計畫的一環。

法新社報導，規劃委員會今天在華府舉行首度會議，負責此案的巴蘭會中指出，在白宮西翼既有柱廊上方將增建新一層，有助於建築物的「對稱美」。

設計藍圖已經規劃出這個雙層柱廊，它連接白宮主樓與新宴會廳；川普計劃在宴會廳招待外國政要及舉辦大型活動，廳內可容納約1000人座位。

巴蘭又說，為了興建新宴會廳，在去年拆除具有歷史意義的主樓東翼。主樓增建一層柱廊，就可與新宴會廳的高度一致。這是白宮首次宣布，主樓西翼有變動計畫。

巴蘭向國家首都規劃委員會(NCPC)表示：「西翼的確需要雙層柱廊，以連接改建後的東翼與新宴會廳。」

過去幾十年來，總統常被拍到從主樓經由白色柱廊、步行到橢圓辦公室的身影。加蓋的廊層，位於總統新聞發布室及白宮記者工作區的正上方。

另一方面，宴會廳擴建費用也將大幅增加。白宮去年7月首次公布計畫時，曾稱預算為2億美元，但川普去年12月表示，總成本可能翻倍。