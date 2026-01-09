快訊

黃偉哲指營養午餐免費「北炫富南痛苦」 蔣萬安：非炫富、是責任

辜仲諒涉澄清湖大樓購地案…一審判7年8月 高院延長限制出境、科控8月

川普擬建第2層白宮柱廊 方能與新宴會廳高度對稱

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

負責白宮擴建的建築師巴蘭（Shalom Baranes）今天表示，美國總統川普正考慮在著名的白宮柱廊頂上加蓋第2層，這是他建設4億美元新宴會廳計畫的一環。

法新社報導，規劃委員會今天在華府舉行首度會議，負責此案的巴蘭會中指出，在白宮西翼既有柱廊上方將增建新一層，有助於建築物的「對稱美」。

設計藍圖已經規劃出這個雙層柱廊，它連接白宮主樓與新宴會廳；川普計劃在宴會廳招待外國政要及舉辦大型活動，廳內可容納約1000人座位。

巴蘭又說，為了興建新宴會廳，在去年拆除具有歷史意義的主樓東翼。主樓增建一層柱廊，就可與新宴會廳的高度一致。這是白宮首次宣布，主樓西翼有變動計畫。

巴蘭向國家首都規劃委員會(NCPC)表示：「西翼的確需要雙層柱廊，以連接改建後的東翼與新宴會廳。」

過去幾十年來，總統常被拍到從主樓經由白色柱廊、步行到橢圓辦公室的身影。加蓋的廊層，位於總統新聞發布室及白宮記者工作區的正上方。

另一方面，宴會廳擴建費用也將大幅增加。白宮去年7月首次公布計畫時，曾稱預算為2億美元，但川普去年12月表示，總成本可能翻倍。

白宮 川普 建築師

延伸閱讀

川普關稅若被判違法 貝森特：有其他法律可用 關稅收入不會少

川普：美俄核武管制條約到期就到期　應納入中國

川普擬收併格陵蘭 傳丹麥官員赴白宮釐清立場

川普：習近平對台灣做什麼「由他決定」 不認為任內會對台動武

相關新聞

川普關稅若被判違法 貝森特：有其他法律可用 關稅收入不會少

美國最高法院今（9）日預定判決川普對等關稅的合法性，美國財政部長貝森特周四（8日）說，如果被判關稅無效，他有信心能透過其...

中國男子闖密蘇里空軍基地拍B-2轟炸機 美檢提訴

35歲中國男子吳麒麟（Qilin Wu，音譯）2023年非法入境美國，去年底兩度未經授權拍攝密蘇里州空軍基地的B-2轟炸...

川普出招救房貸族 下令「二房」狂掃2,000億房貸債券 激勵MBS大漲

美國總統川普正指示「二房」，即兩大房貸融資機構房地美（Fannie Mae）與房利美（Freddie Mac）買進2,0...

美副總統：政府將新設助理司法部長 專責調查詐欺

美國副總統范斯今天表示，美國民眾面臨嚴重詐欺問題，川普政府將新設助理司法部長（assistant attorney ge...

台灣男子掏空美長者帳戶詐騙數百萬 加州機場落網

44歲台灣男子賴佳（Chia Lai，音譯）涉嫌以「高壓金融詐騙法」掏空多名美國密西西比州老年人帳戶、取得數百萬美元，5...

川普喊國防預算要增五成 全球軍工股打強心針

美國總統川普7日在社群平台TruthSocial發文表示，國防企業在解決薪酬、生產等問題之前，不許配息或實施庫藏股，一度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。