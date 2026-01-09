快訊

黃偉哲指營養午餐免費「北炫富南痛苦」 蔣萬安：非炫富、是責任

辜仲諒涉澄清湖大樓購地案…一審判7年8月 高院延長限制出境、科控8月

川普：美俄核武管制條約到期就到期　應納入中國

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

根據「紐約時報」今天刊登的專訪，美國總統川普似乎並不擔心與俄羅斯的「新戰略武器裁減條約」將在4週後到期，還說未來任何協議都應納入中國。

川普昨天接受紐時專訪談到美俄2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」（New START）時說：「到期就到期，我們會談成更好的協議。」他還堅稱未來任何協議都應納入中國。中國軍火庫成長速度居全球之冠。

川普表示：「大家很可能也希望讓其他幾個國家參與。」

路透社報導，武器管制倡議人士擔心，「新戰略武器裁減條約」2月5日到期後，全球兩大核武強權美俄將開始部署超出條約限制數量的戰略核彈頭，加速侵蝕全球武器管制機制。

曾任美國國務院武器管制事務高階官員、現任「武器管制協會」（Arms Control Association）理事會主席的康垂曼（Thomas Countryman）表示：「川普政府內有很多人主張這麼做。」

路透社向白宮發言人詢問川普是否會接受俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）去年9月的提議，即雙方在條約到期後自願維持戰略核武部署限制，白宮發言人未正面回應。

川普去年7月曾表示，他希望在條約到期後繼續維持限制。

條約規定美俄各自部署的戰略核彈頭不得超過1550枚，飛彈、轟炸機與潛艦等載具總數上限為700。

「新戰略武器裁減條約」無法再延長。按條約規定僅可延長一次，普丁與美國前總統拜登（Joe Biden）已在2021年同意延長5年。

川普告訴紐時，中國應被納入取代「新戰略武器裁減條約」的新協議。

中國在川普首度執政時便不接受這項提議，聲稱美俄核武庫遠超中方。

美國五角大廈上月的報告說，中國很可能已在最新建成的3座發射井基地部署超過100枚洲際彈道飛彈（ICBM），且無意展開武器管制談判。

川普 戰略 美國

延伸閱讀

川普：習近平對台灣做什麼「由他決定」 不認為任內會對台動武

川普：退出66個國際組織 近半數是聯合國體系

美房價高漲 擬禁法人買屋

川普喊國防預算要增五成 全球軍工股打強心針

相關新聞

川普關稅若被判違法 貝森特：有其他法律可用 關稅收入不會少

美國最高法院今（9）日預定判決川普對等關稅的合法性，美國財政部長貝森特周四（8日）說，如果被判關稅無效，他有信心能透過其...

中國男子闖密蘇里空軍基地拍B-2轟炸機 美檢提訴

35歲中國男子吳麒麟（Qilin Wu，音譯）2023年非法入境美國，去年底兩度未經授權拍攝密蘇里州空軍基地的B-2轟炸...

川普出招救房貸族 下令「二房」狂掃2,000億房貸債券 激勵MBS大漲

美國總統川普正指示「二房」，即兩大房貸融資機構房地美（Fannie Mae）與房利美（Freddie Mac）買進2,0...

美副總統：政府將新設助理司法部長 專責調查詐欺

美國副總統范斯今天表示，美國民眾面臨嚴重詐欺問題，川普政府將新設助理司法部長（assistant attorney ge...

台灣男子掏空美長者帳戶詐騙數百萬 加州機場落網

44歲台灣男子賴佳（Chia Lai，音譯）涉嫌以「高壓金融詐騙法」掏空多名美國密西西比州老年人帳戶、取得數百萬美元，5...

川普喊國防預算要增五成 全球軍工股打強心針

美國總統川普7日在社群平台TruthSocial發文表示，國防企業在解決薪酬、生產等問題之前，不許配息或實施庫藏股，一度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。