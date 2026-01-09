川普：美俄核武管制條約到期就到期　應納入中國

根據「紐約時報」今天刊登的專訪，美國總統川普似乎並不擔心與俄羅斯的「新戰略武器裁減條約」將在4週後到期，還說未來任何協議都應納入中國。

川普昨天接受紐時專訪談到美俄2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」（New START）時說：「到期就到期，我們會談成更好的協議。」他還堅稱未來任何協議都應納入中國。中國軍火庫成長速度居全球之冠。

川普表示：「大家很可能也希望讓其他幾個國家參與。」

路透社報導，武器管制倡議人士擔心，「新戰略武器裁減條約」2月5日到期後，全球兩大核武強權美俄將開始部署超出條約限制數量的戰略核彈頭，加速侵蝕全球武器管制機制。

曾任美國國務院武器管制事務高階官員、現任「武器管制協會」（Arms Control Association）理事會主席的康垂曼（Thomas Countryman）表示：「川普政府內有很多人主張這麼做。」

路透社向白宮發言人詢問川普是否會接受俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）去年9月的提議，即雙方在條約到期後自願維持戰略核武部署限制，白宮發言人未正面回應。

川普去年7月曾表示，他希望在條約到期後繼續維持限制。

條約規定美俄各自部署的戰略核彈頭不得超過1550枚，飛彈、轟炸機與潛艦等載具總數上限為700。

「新戰略武器裁減條約」無法再延長。按條約規定僅可延長一次，普丁與美國前總統拜登（Joe Biden）已在2021年同意延長5年。

川普告訴紐時，中國應被納入取代「新戰略武器裁減條約」的新協議。

中國在川普首度執政時便不接受這項提議，聲稱美俄核武庫遠超中方。

美國五角大廈上月的報告說，中國很可能已在最新建成的3座發射井基地部署超過100枚洲際彈道飛彈（ICBM），且無意展開武器管制談判。