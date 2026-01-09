川普稱租約條約不如直接擁有格陵蘭 傳美考慮每人發3百萬元收買

美國總統川普7日接受紐約時報獨家專訪時堅持，丹麥屬地格陵蘭必須成為美國一部分。路透則引述4名知情人士報導，美國官員已討論向格陵蘭居民發放一次性現金，作為說服其脫離丹麥、並可能加入美國的方案之一。

紐時報導，格陵蘭位處美國、歐洲、中國與俄羅斯海軍行動的關鍵戰略交會點。川普認為，僅行使美國在1951年條約下重新啟用早已關閉軍事基地的權利還不夠。他以房地產大亨的角度談論格陵蘭時直言：「所有權非常重要。」

被問及為何必須擁有格陵蘭時，川普說：「因為我覺得，這在心理上是成功所必須的。我認為所有權能帶來一些東西，而這些是租約或條約做不到的，所有權能提供你僅靠簽署文件無法獲得的東西與要素。」

根據路透的獨家報導，美方討論向格陵蘭居民發放現金的具體金額與支付方式仍不明確，但2名消息人士表示，包括白宮幕僚在內的美國官員已討論，每人可能發放介於1萬美元至10萬美元（台幣約31.8萬元至318萬元）之間的金額。

知情人士透露，自川普一年前就任之前，幕僚內部便已開始討論如何取得格陵蘭，在美軍突襲擒獲委內瑞拉總統馬杜洛後，相關討論再度出現急迫感。

一名消息人士表示，白宮幕僚渴望把擒獲馬杜洛行動帶來的動能，延續至實現川普其他長期地緣政治目標。另一名知情人士指出，關於一次性付款的內部討論並不是什麼新鮮事，但近來已變得更加認真，幕僚也開始考慮更高的金額。其中，每人10萬美元、總額接近60億美元（台幣約1910億元），已成為一個實際可行的選項。

針對路透詢問購買格陵蘭的相關討論，包括直接向格陵蘭居民付款的可能性，白宮請記者參考發言人李維特與國務卿魯比歐7日的發言。丹麥駐美大使館拒絕評論，格陵蘭駐美代表處沒有回應。