快訊

租約條約做不到！川普拋買下格陵蘭構想 傳美擬每人發300萬直接收買

小學老師成政治犯被迫效力反共戰爭 負傷被俘卻遭通緝

ROG Raikiri II Xbox控制器搶先開箱！三模切換＋扳機鎖 玩FPS遊戲贏在起跑點

川普稱租約條約不如直接擁有格陵蘭 傳美考慮每人發3百萬元收買

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2025年12月18日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。路透
美國總統川普2025年12月18日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。路透

美國總統川普7日接受紐約時報獨家專訪時堅持，丹麥屬地格陵蘭必須成為美國一部分。路透則引述4名知情人士報導，美國官員已討論向格陵蘭居民發放一次性現金，作為說服其脫離丹麥、並可能加入美國的方案之一。

紐時報導，格陵蘭位處美國、歐洲、中國與俄羅斯海軍行動的關鍵戰略交會點。川普認為，僅行使美國在1951年條約下重新啟用早已關閉軍事基地的權利還不夠。他以房地產大亨的角度談論格陵蘭時直言：「所有權非常重要。」

被問及為何必須擁有格陵蘭時，川普說：「因為我覺得，這在心理上是成功所必須的。我認為所有權能帶來一些東西，而這些是租約或條約做不到的，所有權能提供你僅靠簽署文件無法獲得的東西與要素。」

根據路透的獨家報導，美方討論向格陵蘭居民發放現金的具體金額與支付方式仍不明確，但2名消息人士表示，包括白宮幕僚在內的美國官員已討論，每人可能發放介於1萬美元至10萬美元（台幣約31.8萬元至318萬元）之間的金額。

知情人士透露，自川普一年前就任之前，幕僚內部便已開始討論如何取得格陵蘭，在美軍突襲擒獲委內瑞拉總統馬杜洛後，相關討論再度出現急迫感。

一名消息人士表示，白宮幕僚渴望把擒獲馬杜洛行動帶來的動能，延續至實現川普其他長期地緣政治目標。另一名知情人士指出，關於一次性付款的內部討論並不是什麼新鮮事，但近來已變得更加認真，幕僚也開始考慮更高的金額。其中，每人10萬美元、總額接近60億美元（台幣約1910億元），已成為一個實際可行的選項。

針對路透詢問購買格陵蘭的相關討論，包括直接向格陵蘭居民付款的可能性，白宮請記者參考發言人李維特與國務卿魯比歐7日的發言。丹麥駐美大使館拒絕評論，格陵蘭駐美代表處沒有回應。

格陵蘭 美國 川普

延伸閱讀

川普擬收併格陵蘭 傳丹麥官員赴白宮釐清立場

川普：習近平對台灣做什麼「由他決定」 不認為任內會對台動武

川普：退出66個國際組織 近半數是聯合國體系

美房價高漲 擬禁法人買屋

相關新聞

川普稱租約條約不如直接擁有格陵蘭 傳美考慮每人發3百萬元收買

美國總統川普7日接受紐約時報獨家專訪時堅持，丹麥屬地格陵蘭必須成為美國一部分。路透則引述4名知情人士報導，美國官員已討論...

中國男子闖密蘇里空軍基地拍B-2轟炸機 美檢提訴

35歲中國男子吳麒麟（Qilin Wu，音譯）2023年非法入境美國，去年底兩度未經授權拍攝密蘇里州空軍基地的B-2轟炸...

川普出招救房貸族 下令「二房」狂掃2,000億房貸債券 激勵MBS大漲

美國總統川普正指示「二房」，即兩大房貸融資機構房地美（Fannie Mae）與房利美（Freddie Mac）買進2,0...

美副總統：政府將新設助理司法部長 專責調查詐欺

美國副總統范斯今天表示，美國民眾面臨嚴重詐欺問題，川普政府將新設助理司法部長（assistant attorney ge...

台灣男子掏空美長者帳戶詐騙數百萬 加州機場落網

44歲台灣男子賴佳（Chia Lai，音譯）涉嫌以「高壓金融詐騙法」掏空多名美國密西西比州老年人帳戶、取得數百萬美元，5...

川普喊國防預算要增五成 全球軍工股打強心針

美國總統川普7日在社群平台TruthSocial發文表示，國防企業在解決薪酬、生產等問題之前，不許配息或實施庫藏股，一度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。