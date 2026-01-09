中國男子闖密蘇里空軍基地拍B-2轟炸機 美檢提訴

35歲中國男子吳麒麟（Qilin Wu，音譯）2023年非法入境美國，去年底兩度未經授權拍攝密蘇里州空軍基地的B-2轟炸機。美國檢察官近日對他提出刑事控訴。若被判有罪，吳將面臨最高一年刑期。

美國密蘇里州檢察官辦公室昨天在官網發布聲明指出，吳麒麟未經授權拍攝懷特曼空軍基地（WhitemanAir Force Base）重要軍事設施及裝備，已違反美國法律。

美軍去年對伊朗核子設施發動「午夜重錘行動」，期間7架B-2幽靈轟炸機（B-2 Spirit）就是由懷特曼基地起飛。

法庭文件稱，2025年12月2日，懷特曼基地特別調查辦公室接獲通報，在軍事設施周邊發現一輛可疑小型貨車。巡邏人員前往調查後遇到吳。吳表示自己是來觀察B-2轟炸機，巡邏人員告知吳，他無權在軍事設施內拍照或錄影。

隔日特別調查辦公室通報，稱同一輛廂型車又出現在基地周界圍欄附近。根據法庭文件，探員前往調查，再次與吳接觸。

吳承認拍攝B-2轟炸機的影片，以及多張基地周界圍欄、大門與軍事設備的照片。他並向調查人員展示手機，內部檔案包括懷特曼基地與軍事設備的影像，共18張照片與影片，吳承認都是由他拍攝。

此外，吳也坦承曾拍攝另一座美國空軍基地及其軍機。

檢察官辦公室說，吳為中國公民，2023年6月從亞利桑那州非法入境美國。當時，吳因非法滯留而被移民局逮捕。由於拘留空間不足，吳以保證金獲釋，訂於2027年2月遣返。

檢察官辦公室指出，控訴書僅為指控，並非有罪證據；若被判違法，吳將面臨最高一年的聯邦監獄刑期。

這並非美國首次有中國公民拍攝軍事基地或訓練的事件，5名中國留學生曾於2023年夜闖密西根州格雷林營（Camp Grayling）軍事基地，台灣軍隊也在當地受訓。

此外，美媒去年11月指出，與中共相關的空殼公司買下懷特曼空軍基地旁的公園，兩地只以圍籬相隔。這讓代表當地的眾議員艾福特（Mark Alford）警鈴大作，要求政府徹查。