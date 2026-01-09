川普出招救房貸族 下令「二房」狂掃2,000億房貸債券 激勵MBS大漲

美國總統川普正指示「二房」，即兩大房貸融資機構房地美（Fannie Mae）與房利美（Freddie Mac）買進2,000億美元抵押貸款債券，並形容此舉是在11月期中選舉前，為降低住房成本所做的最新努力。消息激勵抵押貸款證券（MBS）大漲，美國公債收復當天跌幅。

川普周四（8日）在社群媒體宣布這項消息時說，「這將使房貸利率下降、月付額下降，並讓購屋成本變得更容易負擔」。

他補充說，他在第一任期內決定不出售房地美與房利美，使這兩家公司得以積累「2,000億美元現金」，而他正是因此而做出這項宣布。

川普說：「這是我恢復住房負擔能力的許多措施之一，之前，負擔能力已完全被拜登政府摧毀。」

消息出爐後，MBS相對美國公債走強，而包括Rocket Cos、LoanDepot在內的房貸相關類股也紛紛上漲。

美國10年期公債價格也因而回升，殖利率在周四收盤前一度小跌，但最終仍漲約2個基點，反映投資人正等待周五將公布的12月就業數據，以及最高法院可能針對「關稅」做出裁決。公債的殖利率與價格走勢呈反向。

房地美與房利美是美國政府資助的企業，在2008年金融海嘯期間由美國政府紓困。根據最新數據，「二房」已在增加抵押貸款債券持有量。在截至去年10月的五個月內，其保留投資組合增加逾25%。

策略分析師指出，這種做法是協助降低房貸利率相對直接的方式，因為對MBS的需求增加意味著「風險溢價」收斂，進而影響到基準房貸利率。

非營利組織「美國國家住房會議」執行長德沃金表示：「如果川普政府允許房地美與房利美擴大其保留投資組合，毫無疑問會對房貸利率帶來下行壓力，降幅可能至少達1碼，甚至更多。」

房地美周四表示，截至1月8日當周，30 年期固定房貸利率平均為6.16%，接近2024年10月以來最低水平。

聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特說，這項購債計畫是川普周三宣布的「連環招」之一，另一項計畫是禁止機構投資者購買獨棟住宅。總統顧問已屢屢提醒，住房負擔能力已成為共和黨的政治包袱，若不解決，可能會在今年秋季的期中選舉失去對國會的控制權。