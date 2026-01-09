快訊

租約條約做不到！川普拋買下格陵蘭構想 傳美擬每人發300萬直接收買

小學老師成政治犯被迫效力反共戰爭 負傷被俘卻遭通緝

ROG Raikiri II Xbox控制器搶先開箱！三模切換＋扳機鎖 玩FPS遊戲贏在起跑點

美參院擬限制川普對委再動武 范斯批戰爭權力法違憲

中央社／ 華盛頓8日專電

美軍日前突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，震驚各界。美國聯邦參議院今天推進一項有關「戰爭權力法」的決議，以限制總統川普在未獲國會授權下再對委國採取軍事行動；副總統范斯則稱，戰爭權力法是「虛假且違憲」的法律。

美國「國會山莊報」（The Hill）、法新社報導，在所有民主黨籍參議員及5名共和黨參議員的跨黨派支持下，參院今天表決通過推進一項有關「戰爭權力法」（War Powers Act）的決議。這項決議將禁止川普（Donald Trump）政府美國在未獲國會明確授權下，對委內瑞拉採取進一步軍事行動。

決議提案人之一、共和黨籍參議員保羅（RandPaul）表示，空襲他國首都並推翻其領導人是明顯的戰爭行為，而美國憲法並未賦予總統這種權力。

參議院預計下週針對這項決議進行表決。在此之前，一項類似的決議上個月未能在聯邦眾議院通過；川普也很可能會對其行使否決權。

范斯今天在白宮記者會上被問此事時表示，如同川普所說的，他本人也認同，「每一位總統，不論是民主黨或是共和黨，都認為『戰爭權力法』在根本上是虛假且違憲的法律」。

他說：「這不會改變我們接下來幾週、幾個月內如何執行外交政策。」

川普稍早也在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文抨擊：「共和黨人應該為那些與民主黨人一起投下贊成票的參議員感到羞恥，因為他們試圖削弱我們保衛國家與作戰的權力。」

美國憲法第1條第8款規定，國會擁有宣戰權。1973年通過的「戰爭權力法」則要求總統動用美軍進行軍事行動時，需向國會說明。

美國上週對委內瑞拉採取軍事行動，包括空襲和海上打擊及在拂曉前突襲委國首都卡拉卡斯（Caracas）抓捕馬杜洛（Nicolas Maduro）。共和、民主兩黨議員皆表示，這些行動已超出一般執法範圍，明顯帶有戰爭性質。

權力 戰爭 美國

延伸閱讀

川普：退出66個國際組織 近半數是聯合國體系

美房價高漲 擬禁法人買屋

川普喊國防預算要增五成 全球軍工股打強心針

川普奪格陵蘭 步步進逼 分秒必爭制定各種商業交易選項、強化連結

相關新聞

川普稱租約條約不如直接擁有格陵蘭 傳美考慮每人發3百萬元收買

美國總統川普7日接受紐約時報獨家專訪時堅持，丹麥屬地格陵蘭必須成為美國一部分。路透則引述4名知情人士報導，美國官員已討論...

中國男子闖密蘇里空軍基地拍B-2轟炸機 美檢提訴

35歲中國男子吳麒麟（Qilin Wu，音譯）2023年非法入境美國，去年底兩度未經授權拍攝密蘇里州空軍基地的B-2轟炸...

川普出招救房貸族 下令「二房」狂掃2,000億房貸債券 激勵MBS大漲

美國總統川普正指示「二房」，即兩大房貸融資機構房地美（Fannie Mae）與房利美（Freddie Mac）買進2,0...

美副總統：政府將新設助理司法部長 專責調查詐欺

美國副總統范斯今天表示，美國民眾面臨嚴重詐欺問題，川普政府將新設助理司法部長（assistant attorney ge...

台灣男子掏空美長者帳戶詐騙數百萬 加州機場落網

44歲台灣男子賴佳（Chia Lai，音譯）涉嫌以「高壓金融詐騙法」掏空多名美國密西西比州老年人帳戶、取得數百萬美元，5...

川普喊國防預算要增五成 全球軍工股打強心針

美國總統川普7日在社群平台TruthSocial發文表示，國防企業在解決薪酬、生產等問題之前，不許配息或實施庫藏股，一度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。