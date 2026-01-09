美眾院通過法案禁售中戰略儲油、官員赴中需通報

美國眾議院今天通過撥款法案，禁止向中共出售戰略石油儲備中的原油，也阻止美國國家航空暨太空總署（NASA）在未經國會授權下，與北京或中國公司合作。商務部也須向國會詳細報告官方人員赴中國出差的情況及目的。

聯邦眾議院下午以397票對28票通過法案，為商務部、司法部、內政部以及國家航空暨太空總署、陸軍工兵署及環保署等相關聯邦機構提供資金，也含數項由眾院美中戰略競爭特別委員會（U.S. House SelectCommittee on China）提出的國安條款。

強化出口管制方面，法案為商務部工業與安全局（Bureau of Industry and Security）增加4400萬美元（約新台幣13.9億元）經費，總預算提升至2.35億美元，強化出口管制執法，防止敏感的美國科技流入中國共產黨手中。

眾院美中戰略競爭特別委員會今天發布聲明指出，前述條款涉及多項領域，包括強化出口管制、打擊中國貿易詐欺行為、保護聯邦資訊技術系統、阻止未經授權的美中合作、提高赴中出差透明度及強化能源與核安保障。

法案也撥款1640萬美元用於執行與中國相關的反傾銷和反補貼稅措施，提升對美國勞工及製造商的保護。

保護聯邦資訊技術系統的條款則禁止商務部、司法部、NASA及美國國家科學基金會（NSF）在未完成供應鏈和網路安全風險審查下採購資訊科技系統，包括針對外國對手涉入情形的評估，特別是中國。

法案並禁止NASA和國家科學基金會在未經國會明確授權下，與中國或中國公司進行雙邊合作或簽署協議。

提升官員赴中國的透明度方面，法案則要求商務部、NASA及國家科學基金會每季向國會提交報告，詳細說明政府人員赴中出差情況及目的。

此外，法案也禁止向中共出售戰略石油儲備中的原油，禁止中國和俄羅斯公民進入美國核武生產設施，並防止能源部向任何「受美方關切的外國實體」提供財務援助。

這項法案通過前約3週，美中戰略競爭特別委員會及教育與勞動力委員會聯合發布報告指出，美國能源部資助的研究人員正被中國以「合作關係」之名利用，讓中國軍方能接觸到敏感核技術，及有經濟與國家安全相關應用的創新科技。

尤其令人憂心的是，國會調查人員發現，美國聯邦資金投入的研究，合作對象竟包括直接替解放軍工作的中國國有實驗室及大學。

美國法案須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才完成立法程序。