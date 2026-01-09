美副總統：政府將新設助理司法部長 專責調查詐欺

美國副總統范斯今天表示，美國民眾面臨嚴重詐欺問題，川普政府將新設助理司法部長（assistant attorney general）職位，對詐欺問題擁有全國管轄權；這個職位一開始的重點將放在明尼蘇達州，政府計劃於未來幾天提出人選。

美國國土安全部（DHS）6日展開大規模移民執法行動，要查緝涉及索馬利亞裔居民的詐欺指控，移民暨海關執法局（ICE）探員昨天在明尼蘇達州明尼阿波利斯市槍殺一名女子。國土安全部部長諾姆（KristiNoem）等官員都為開槍探員辯護，稱這是出於自我防衛，並指控這名女子企圖開車衝撞執法人員。

明尼阿波利斯（Minneapolis）市長佛雷（JacobFrey）則批川普政府說法是「狗屁」，因為現場目擊影片內容明顯與官方敘事不符。

范斯（JD Vance）今天在白宮記者會上表示，那名女子之所以會死亡是「因為她試圖開車衝撞某人，而那名男子出於正當防衛才採取行動」。

他並宣布，川普政府正在設立新的助理司法部長職位，對詐欺問題擁有全國性的管轄權，一開始的工作重點將放在明尼蘇達州，但這會是一項全國性的行動。「不幸的是，美國人民以一種全國性的方式遭到詐騙」。

外電報導，美國總統川普（Donald Trump）曾多次將政府在明尼蘇達州的移民鎮壓行動，與涉及聯邦營養補助及疫情援助計畫的詐欺案件連結起來，其中許多案件的被告都具有索馬利亞背景。

范斯表示，川普政府預計在未來幾天提出這項新設職位的人選，送交聯邦參議院表決確認。共和黨籍的參院多數黨領袖圖恩（John Thune）已承諾會迅速完成這位官員的任命確認程序。

范斯指出，這項新設職位具有特別檢察官所擁有的優勢、資源和權限，但其將在白宮體系內運作，由川普和他本人進行監督。他預期，這項新職位將持續存在，直到「查清事情真相為止」，至少會維持到這屆政府任期結束。