哥倫比亞內政部長：美國哥國矢言聯手打擊游擊隊

哥倫比亞內政部長貝尼德悌今天表示，總統裴卓與美國總統川普同意採取「聯合行動」，打擊在哥國與委內瑞拉邊境從事古柯鹼走私活動的游擊隊。

法新社報導，川普（Donald Trump）在美軍推翻委內瑞拉左翼領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）後，曾揚言對哥倫比亞採取軍事行動。左翼哥國總統裴卓（Gustavo Petro）昨天與川普進行首次通話，緩和了先前的緊張情勢。

貝尼德悌（Armando Benedetti）接受當地廣播電台Blu Radio採訪時指出，川普與裴卓「承諾採取聯合行動」來打擊「全國解放軍」（ELN），也就是哥倫比亞現存最後一支大型武裝叛亂團體。

哥倫比亞指控ELN發動攻擊、綁架哥倫比亞士兵，並躲回委內瑞拉境內的後方據點。

貝尼德悌表示，裴卓請求川普「協助在（與委內瑞拉的）邊界狠狠打擊ELN」。

他說，除了在哥倫比亞領土上攻擊游擊隊，也必須從游擊隊後方攻擊他們。

哥倫比亞與委內瑞拉共享綿延2200公里且管制鬆散的國界。多個武裝團體在兩國邊境爭奪毒品販運、非法採礦及走私帶來的利益。

裴卓2022年上任後，曾嘗試與ELN協商談和，但進度停滯不前。