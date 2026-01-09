哥倫比亞內政部長：美國哥國矢言聯手打擊游擊隊
哥倫比亞內政部長貝尼德悌今天表示，總統裴卓與美國總統川普同意採取「聯合行動」，打擊在哥國與委內瑞拉邊境從事古柯鹼走私活動的游擊隊。
法新社報導，川普（Donald Trump）在美軍推翻委內瑞拉左翼領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）後，曾揚言對哥倫比亞採取軍事行動。左翼哥國總統裴卓（Gustavo Petro）昨天與川普進行首次通話，緩和了先前的緊張情勢。
貝尼德悌（Armando Benedetti）接受當地廣播電台Blu Radio採訪時指出，川普與裴卓「承諾採取聯合行動」來打擊「全國解放軍」（ELN），也就是哥倫比亞現存最後一支大型武裝叛亂團體。
哥倫比亞指控ELN發動攻擊、綁架哥倫比亞士兵，並躲回委內瑞拉境內的後方據點。
貝尼德悌表示，裴卓請求川普「協助在（與委內瑞拉的）邊界狠狠打擊ELN」。
他說，除了在哥倫比亞領土上攻擊游擊隊，也必須從游擊隊後方攻擊他們。
哥倫比亞與委內瑞拉共享綿延2200公里且管制鬆散的國界。多個武裝團體在兩國邊境爭奪毒品販運、非法採礦及走私帶來的利益。
裴卓2022年上任後，曾嘗試與ELN協商談和，但進度停滯不前。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言