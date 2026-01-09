台灣男子掏空美長者帳戶詐騙數百萬 加州機場落網

中央社／ 華盛頓8日專電

44歲台灣男子賴佳（Chia Lai，音譯）涉嫌以「高壓金融詐騙法」掏空多名美國密西西比州老年人帳戶、取得數百萬美元，5日於洛杉磯國際機場遭逮。地方執法機構一開始拒絕配合逮人，幾乎讓賴佳有機會逃逸。

密西西比州媒體WLBT 6日報導，賴佳目前面臨4項重罪指控，包括共謀詐欺、詐術取財、洗錢及電信詐欺。地方政府指出，賴佳的犯罪集團專門透過「高壓金融詐騙法」（high-pressure financial scams）盜取老年人的銀行帳戶資金。他目前被關押在密西西比德索托郡（DeSoto）監獄。

逮捕賴佳的行動複雜，由美國國土安全調查處（HSI）與地方政府共同進行。然而，移交過程險些受阻。密西西比德索托郡地方新聞7日指出，地方檢察官巴頓（Matthew Barton）說，由於加州的「庇護州」政策，加州官員最初拒絕執行密西西比州的逮捕令。

巴頓表示，最初試圖拘押賴佳時，加州地方執法機構一開始拒絕配合美國海關與邊境保護局（U.S.Customs and Border Protection），幾乎讓賴佳有機會逃逸。

他指出，在國土安全調查局與德索托郡地方檢察官辦公室協調合作後，僵局才得以化解，並將賴佳移送至洛杉磯國際機場；隨後由洛杉磯機場警察局依據起訴書執行逮捕令，將賴佳收押。

巴頓說，成功逮捕這名逃犯凸顯檢察官辦公室致力保護居民的決心。「不幸的是，這也再次提醒我們，『自由的政策』如何讓危險罪犯得以躲藏在所謂的『庇護政策』背後。」

「如果賴某被釋放或被拒絕入境，他的犯罪網絡可能會繼續在密西西比州乃至全國侵害弱勢群體。」

巴頓提醒民眾，特別是老年居民，要對陌生人提出的可疑緊急資金要求保持警惕。

巴頓透過聲明呼籲，老年居民及其家人應保持警覺，了解各類金融詐騙手段。罪犯經常透過電話、電子郵件和網路資訊等方式針對老年人製造恐慌或急迫感，以騙取金錢或個資。

