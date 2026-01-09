不滿意餐點品質 美國狂客竟拿刀刺傷肯德基店員洩憤

美國內華達州發生一起誇張的襲擊事件，一名顧客到KFC用餐，因為不滿餐點品質不佳，在店內與員工爆發口角。雙方衝突一發不可收拾，顧客拿出折疊刀朝對方狂捅數刀，隨後因謀殺未遂被警方逮捕。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在拉斯維加斯（Las Vegas）的一家肯德基門市。32歲的傑拉德（Gerald Carter）去（2025）年12月27日到肯德基用餐，購買餐點後，他對店家提供的餐點不滿，因而認為員工「對他不夠尊重」。

原本已經離開的傑拉德越想越氣，找來48歲的叔叔詹姆士（James Carter）助陣，回店家找店員麻煩。據店內監視器畫面顯示，叔姪兩人怒氣沖沖地闖入櫃檯後方，詹姆士衝上去對一名員工「鎖喉」，將其困住長達數秒，讓對方無法還手，接著傑拉德就趁機掏出預藏的折疊刀，對著動彈不得的員工猛刺數刀。

受傷員工隨即被送往醫院搶救，警方趕抵現場後，在傑拉德的口袋裡搜出兇刀，但他卻宣稱自己一直都把刀放在口袋裡，沒有拿出來過。幸好店內監視器已經錄下整個過程，目前叔姪倆都被逮捕，傑拉德要10萬美元（約新台幣320萬元）才能保釋，即使保釋成功也必須強制配戴電子腳鐐，防止再犯。