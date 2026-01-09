聽新聞
打造夢幻軍隊…川普喊明年軍費增5成 「關稅賺翻了」

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普七日在社群平台發文表示，基於美國國家利益考量，二○二七年度軍事預算不應維持在一兆美元（約台幣卅一點七兆元），而是提高至一點五兆美元（約台幣四十七點六兆元）。金融時報指出，美國今年度國防預算九○一○億美元已創紀錄，川普如今爭取下一年度增幅達百分之五十以上。

川普寫道：「經過談判，我已決定，為了我們國家的利益，特別是在這個極度動盪且危險的時刻，二○二七年度的軍事預算不應是一兆美元，而應該是一點五兆美元。」

他說，軍事預算一口氣提高百分之五十，將使美國得以打造一支理應擁有的「夢幻軍隊」，更重要的是，無論面對任何敵人，都能確保美國安全無虞。

川普表示，如果不是因為來自其他國家關稅帶來龐大收入，他原本會把軍事預算維持在一兆美元；但因為關稅帶來驚人進帳，產生的金額過去根本難以想像，尤其是一年前在「我國史上最糟糕總統、瞌睡喬．拜登」執政時期。

不過，金融時報報導，將國防支出增加百分之五十，很可能讓外界憂心政府財政可持續性。據估計美國今年預算赤字將達到ＧＤＰ的百分之五點五，雖低於近年水準，但仍被不少學者視為難以長期維持。

此外儘管川普關稅措施在二○二五年有助於降低赤字，ＣＢＯ於二○二五年十一月預估，相關關稅在十一年間僅能帶來二點五兆美元收入，約每年二千三百億美元，遠低於國防支出增加的五千億美元。

美國 川普 國防支出 軍事 國防預算 拜登 國安

延伸閱讀

川普透露「可能接管委內瑞拉數年」 擬開採石油、重建經濟

川普傳重擊俄國石油買家 中國大陸、印度恐面臨500%關稅

委內瑞拉變天！白宮大曬川普霸氣照 配字「FAFO」原來是這意思

美最高院可能9日宣判 對等關稅若違法…聯邦恐退稅1335億

相關新聞

川普關稅合法性案可能宣判 專家分析3可能結果

美國聯邦最高法院（下稱最高院）九日可能就總統川普對全球徵收對等關稅的合法性案，做出里程碑性質的判決，專家預測三種可能的判...

美移民官員當街槍殺美公民…辯稱「恐怖分子」 市長怒斥「狗屁」

美國移民官員七日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市槍殺一名女子，指稱她當時試圖駕車撞擊執法人員，總統川普也聲稱這名官員是出於自衛...

川普喊國防預算要增五成 全球軍工股打強心針

美國總統川普7日在社群平台TruthSocial發文表示，國防企業在解決薪酬、生產等問題之前，不許配息或實施庫藏股，一度...

外國無人機進口美國 開小門

美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）7日表示，將豁免部分的新型外國製無人機及關鍵零組件，不受限於去年12月通過的全面進口禁令...

美國人口四年後「生不如死」 移民離境導致唯一人口成長引擎熄火

美國最新人口展望報告預測，到2030年，美國出生人數將少於死亡人數，出現歷來首見的「生不如死」現象，反映唯一人口成長引擎...

打造夢幻軍隊…川普喊明年軍費增5成 「關稅賺翻了」

美國總統川普七日在社群平台發文表示，基於美國國家利益考量，二○二七年度軍事預算不應維持在一兆美元（約台幣卅一點七兆元），...

