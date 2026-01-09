打造夢幻軍隊…川普喊明年軍費增5成 「關稅賺翻了」

美國總統川普七日在社群平台發文表示，基於美國國家利益考量，二○二七年度軍事預算不應維持在一兆美元（約台幣卅一點七兆元），而是提高至一點五兆美元（約台幣四十七點六兆元）。金融時報指出，美國今年度國防預算九○一○億美元已創紀錄，川普如今爭取下一年度增幅達百分之五十以上。

川普寫道：「經過談判，我已決定，為了我們國家的利益，特別是在這個極度動盪且危險的時刻，二○二七年度的軍事預算不應是一兆美元，而應該是一點五兆美元。」

他說，軍事預算一口氣提高百分之五十，將使美國得以打造一支理應擁有的「夢幻軍隊」，更重要的是，無論面對任何敵人，都能確保美國安全無虞。

川普表示，如果不是因為來自其他國家關稅帶來龐大收入，他原本會把軍事預算維持在一兆美元；但因為關稅帶來驚人進帳，產生的金額過去根本難以想像，尤其是一年前在「我國史上最糟糕總統、瞌睡喬．拜登」執政時期。

不過，金融時報報導，將國防支出增加百分之五十，很可能讓外界憂心政府財政可持續性。據估計美國今年預算赤字將達到ＧＤＰ的百分之五點五，雖低於近年水準，但仍被不少學者視為難以長期維持。

此外儘管川普關稅措施在二○二五年有助於降低赤字，ＣＢＯ於二○二五年十一月預估，相關關稅在十一年間僅能帶來二點五兆美元收入，約每年二千三百億美元，遠低於國防支出增加的五千億美元。