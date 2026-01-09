川普喊國防預算要增五成 全球軍工股打強心針

美國總統川普7日在社群平台TruthSocial發文表示，國防企業在解決薪酬、生產等問題之前，不許配息或實施庫藏股，一度引發軍工股下跌。川普隨後又發文說2027年度國防預算應大幅提高逾50%，達1.5兆美元，激勵全球軍工股8日大漲，顯示川普密集發文讓市場在短短數小時大洗三溫暖。

在針對住房市場發聲不到一個半小時後，川普把矛頭轉向國防工業，他警告，除非國防承包商加快武器裝備的生產與維修速度，否則不應支付股息、回購股票，甚至限制這些公司高階主管年薪不得超過500萬美元。川普還點名RTX，揚言若未加大產能投資，將考慮停止與其合作。

川普寫道：「國防公司目前向股東發放龐大股利並大規模實施庫藏股，犧牲並損害對廠房和設備的投資。這種情況不再允許，也不可容忍！」

白宮同日發布川普簽署的一道行政命令，要求軍工企業減少實施庫藏股和配息，將資金轉向擴大基礎設施投資和武器生產。

隨後川普又在另一則發文寫道，在與多方經過漫長且艱難的協商後，在當前紛爭多且危險的時代，為了造福美國，他已決定把2027年軍費預算從1兆美元增到1.5兆美元。

他寫道：「這將讓我們建立長期以來應得的『夢幻軍隊』，更重要的是，無論面對任何敵人，都能確保我們的安全與穩固。」他表示，關稅帶來的「巨額收入」不僅能支應這筆開支，還能償還公債，並提供「實質紅利給中等收入的愛國者」。

這項要求將創下美國軍事支出歷來最大增幅。本財政年度授權的國家安全支出為9,010億美元。

在川普宣稱要增加國防預算後，美軍工股在8日早盤聯袂大漲，亞洲軍工股也跟進勁揚。台灣軍工股也聞聲上漲，漢翔（2634）收盤大漲6.1%、龍德造船勁揚4.2%、台船揚升2%。

不過，此舉與川普政府的其他優先事項相左，因為白宮先前曾試圖削減國防部的部分開支，這是馬斯克精簡成本計畫的一環。據彼特森基金會統計，美國目前國防支出已超過排名在後九個國家的總和。

此外，關稅收入是否足以負擔這筆增幅仍讓人存疑。

根據美國財政部數據，截至今年9月30日，關稅約帶來1,950億美元收入，且川普曾表示希望國會利用增加的海關稅收，向大多數美國人發放2,000美元的關稅退稅支票。