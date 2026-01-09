外國無人機進口美國 開小門

美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）7日表示，將豁免部分的新型外國製無人機及關鍵零組件，不受限於去年12月通過的全面進口禁令。

FCC依據國防部的建議，將部分零組件和無人機的進口豁免期，延長至2026年底。

獲准進口的無人機廠商包括 Parrot、Teledyne FLIR、Neros科技、Wingtra、Auterion、ModalAI、Zepher Flight Labs及AeroVironment的型號。

此外，FCC也開了方便之門，核准美國無人機廠商可以繼續進口由輝達（NVIDIA）、ModalAI、Panasonic、Sony、三星及方舟電子（ARK Electronics ）等公司生產的無人機關鍵零組件。

上月，FCC表示已將所有外國製無人機及關鍵零組件列入「涵蓋清單」（Covered List），表示大疆、道通智能（Autel）及其他外國無人機公司，將無法取得在美國銷售新型號無人機或關鍵零組件所需的FCC許可，原因是認為這些產品對美國國家安全構成不可接受的風險。