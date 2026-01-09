外國無人機進口美國 開小門

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）7日表示，將豁免部分的新型外國製無人機及關鍵零組件，不受限於去年12月通過的全面進口禁令。

FCC依據國防部的建議，將部分零組件和無人機的進口豁免期，延長至2026年底。

獲准進口的無人機廠商包括 Parrot、Teledyne FLIR、Neros科技、Wingtra、Auterion、ModalAI、Zepher Flight Labs及AeroVironment的型號。

此外，FCC也開了方便之門，核准美國無人機廠商可以繼續進口由輝達（NVIDIA）、ModalAI、Panasonic、Sony、三星及方舟電子（ARK Electronics ）等公司生產的無人機關鍵零組件。

上月，FCC表示已將所有外國製無人機及關鍵零組件列入「涵蓋清單」（Covered List），表示大疆、道通智能（Autel）及其他外國無人機公司，將無法取得在美國銷售新型號無人機或關鍵零組件所需的FCC許可，原因是認為這些產品對美國國家安全構成不可接受的風險。

美國 國防部 國家安全

延伸閱讀

實名登記、管理部門即時監控 大陸收緊管制衝擊消費級無人機市場

擷發科 AI 布局展成果 董座正面看今年營運

國防武器自動化與關鍵性礦產比重增加

雷虎搶美國無人載具商機

相關新聞

川普關稅合法性案可能宣判 專家分析3可能結果

美國聯邦最高法院（下稱最高院）九日可能就總統川普對全球徵收對等關稅的合法性案，做出里程碑性質的判決，專家預測三種可能的判...

美移民官員當街槍殺美公民…辯稱「恐怖分子」 市長怒斥「狗屁」

美國移民官員七日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市槍殺一名女子，指稱她當時試圖駕車撞擊執法人員，總統川普也聲稱這名官員是出於自衛...

川普喊國防預算要增五成 全球軍工股打強心針

美國總統川普7日在社群平台TruthSocial發文表示，國防企業在解決薪酬、生產等問題之前，不許配息或實施庫藏股，一度...

外國無人機進口美國 開小門

美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）7日表示，將豁免部分的新型外國製無人機及關鍵零組件，不受限於去年12月通過的全面進口禁令...

美國人口四年後「生不如死」 移民離境導致唯一人口成長引擎熄火

美國最新人口展望報告預測，到2030年，美國出生人數將少於死亡人數，出現歷來首見的「生不如死」現象，反映唯一人口成長引擎...

打造夢幻軍隊…川普喊明年軍費增5成 「關稅賺翻了」

美國總統川普七日在社群平台發文表示，基於美國國家利益考量，二○二七年度軍事預算不應維持在一兆美元（約台幣卅一點七兆元），...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。