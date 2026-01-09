美國人口四年後「生不如死」 移民離境導致唯一人口成長引擎熄火

美國最新人口展望報告預測，到2030年，美國出生人數將少於死亡人數，出現歷來首見的「生不如死」現象，反映唯一人口成長引擎隨移民離境而熄火。

根據美國預算辦公室（CBO）7日發布的「人口展望」報告，2030年美國人口結構將面臨轉折點，屆時全國「自然人口」（出生人數減去死亡人數）將轉為負數。

CBO報告寫道：「在未來的每一年，淨移民人數（移居美國人數減去離境人數）料將成為愈來愈重要的人口成長來源，因為生育率下滑，將導致每年死亡人數自2030年起超過出生人數。若無移民，2030年人口就會開始萎縮。」

這項轉變令人驚愕，不僅因為這份報告揭露美國社會加速高齡化的問題，更因為「生不如死」的時間點比預期來得更早。一年前，包含CBO在內的人口預測顯示，人口轉為負成長的時間可能落在2030年代後期，甚至可能到2040年才來臨。但CBO最新報告把人口萎縮的分水嶺時刻挪前將近十年。

報告指出，人口加速萎縮，是受兩股趨勢夾擊：生育率下滑與人口老化，以及政策轉向排拒移民。CBO分析師已大幅下修對總和生育率的預測，降至每名婦女一生中估計生育1.53名子女，遠低於人口持穩所需的「替代水準」2.1人。同時，為數眾多的「嬰兒潮」世代年屆死亡率較高的年齡，也推升年度死亡人數。

報告顯示，未來30年，美國人口成長將持續減速，總人口平均年增幅將遞減，從未來十年的0.3%、降到2037-2056的0.1%，2056年降到0%後萎縮。對照下，20世紀人口年成長率大致接近1%。

CBO預估美國2026年總人口為3.49億人，到2056年增至3.64億人，然後開始萎縮。一年前，CBO估計30年後美國人口達到3.72億人，去年9月下修至3.67億人。

人口結構轉變將造成負面經濟後果。隨著退休人數暴增，可支持社會安全網並照料老年人的勞工總數縮減。CBO預測，到2050年代中，扶老比將從目前的3：1降到2：1。這將對聯邦預算造成重大影響。屆時，經濟幾乎全靠科技突破和人工智慧（AI）驅動成長。

川普政府已採取措施遣返居住在美國的非法移民，並防止新移民入境。最新可得官方數據顯示，2025年2月至11月，每日平均約有360人穿越美墨邊境，比2024年度將近6,000人的日均值大減。