美國新飲食指南 多補蛋白質

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

美國川普政府公布最新飲食指南，建議美國民眾提高一倍蛋白質攝取量，並且完全避開額外添加的糖或甜味劑，指控過去數十年的飲食指南一直偏袒企業利益，而非以常識與奠基於科學的建議為依歸。

美國衛生及公共服務部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）等官員，7日公布號稱是「聯邦營養政策數十年來最重大調整」的2025至2030年美國人飲食指南。小羅勃甘迺迪指控美國歷屆政府為保護企業獲利向大眾說謊，認為這些新指南將徹底改變美國飲食文化，讓美國重拾健康。

這份新指南宣稱過去的飲食指南把蛋白質妖魔化並偏袒碳水化合物，建議每餐都優先攝取營養密度高的高品質蛋白質食物，例如蛋、禽類、海鮮、紅肉和黃豆等植物性蛋白質食物。蛋白質每日建議攝取量也從原本的每公斤體重0.8公克，提高到1.2至1.6公克。

官員也認為舊飲食指南未對額外添加的糖採取強硬立場，建議飲食完全不額外添加糖或無營養甜味劑，並特別呼籲家長「完全不要」在四歲以下兒童的飲食額外添加糖。相較之下，舊指南只建議限制額外添加糖攝取量低於總熱量的10%。

新指南呼籲停止敵視健康油脂，建議從肉類、禽類、蛋、富含Omega-3海鮮、堅果、橄欖和酪梨等原型食物攝取油脂。並敦促避免食用高度加工的包裝食品、即食食品，或其他重口味食物。

美國 蛋白質

