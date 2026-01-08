美移民官員槍殺女子惹眾怒！數百人冒嚴寒悼念 當地公立學校本周停課

美國移民暨海關執法局（ICE）官員7日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市槍殺一名女子，指稱她當時試圖駕車撞擊執法人員，此事引發民眾抗議。美國CNN報導，數百名民眾冒著零下的氣溫聚在一起悼念遭槍殺的女子，在事發地點放置蠟燭和鮮花。

另外，明尼阿波利斯公立學校在案發後宣布，「基於高度謹慎的態度」以及「7日在本市發生事件引發安全疑慮」，決定本周接下來的時間停課。

數百名來自不同背景的示威者7日聚在一起首頁，悼念遭槍殺的37歲女子古德。許多人舉著寫了「不歡迎ICE」、「勿忘2026年1月7日」的標語牌。截至當地時間8日凌晨，哀悼者在古德遭槍殺地點留下數十根蠟燭和花束悼念。

此外，明尼阿波利斯公立學校宣布本周接下來的時間停課。該學區寫道：「所有明尼阿波利斯贊助計畫、活動、體育賽事及社區教育課堂，包括成人教育課堂將被取消。」