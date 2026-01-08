快訊

美股早盤／ 國防股無視大盤走跌暴漲 台積電ADR也逆風飛高

剛認識先問這題？南韓1文化讓台人超困惑 內行解答「絕非因為八卦」

聽新聞
0:00 / 0:00

美移民官員槍殺女子惹眾怒！數百人冒嚴寒悼念 當地公立學校本周停課

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國明尼阿波利斯民眾7日聚在一起守夜，哀悼稍早遭移民官員槍殺的37歲女子古德，並放置蠟燭和鮮花悼念。美聯社
美國明尼阿波利斯民眾7日聚在一起守夜，哀悼稍早遭移民官員槍殺的37歲女子古德，並放置蠟燭和鮮花悼念。美聯社

美國移民海關執法局（ICE）官員7日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市槍殺一名女子，指稱她當時試圖駕車撞擊執法人員，此事引發民眾抗議。美國CNN報導，數百名民眾冒著零下的氣溫聚在一起悼念遭槍殺的女子，在事發地點放置蠟燭和鮮花。

另外，明尼阿波利斯公立學校在案發後宣布，「基於高度謹慎的態度」以及「7日在本市發生事件引發安全疑慮」，決定本周接下來的時間停課

數百名來自不同背景的示威者7日聚在一起首頁，悼念遭槍殺的37歲女子古德。許多人舉著寫了「不歡迎ICE」、「勿忘2026年1月7日」的標語牌。截至當地時間8日凌晨，哀悼者在古德遭槍殺地點留下數十根蠟燭和花束悼念。

此外，明尼阿波利斯公立學校宣布本周接下來的時間停課。該學區寫道：「所有明尼阿波利斯贊助計畫、活動、體育賽事及社區教育課堂，包括成人教育課堂將被取消。」

美國 停課 移民 海關 川普

延伸閱讀

移民加拿大後悔了？他心酸揭光鮮背後真相：每天在理性與低潮間掙扎

ICE探員當街槍殺女子 川普稱自衛、市長怒駁斥

不只是耐髒！設計師曝飛機座椅「全是藍色」原因：能騙過大腦

華郵：倉庫改建收容所 川普擬像快遞包裹遣返移民

相關新聞

美移民官員槍殺女子惹眾怒！數百人冒嚴寒悼念 當地公立學校本周停課

美國移民暨海關執法局（ICE）官員7日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市槍殺一名女子，指稱她當時試圖駕車撞擊執法人員，此事引發民...

新版飲食指南／顛倒食物金字塔 美國政府籲多吃蛋白質

美國衛生部長小羅勃‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)與農業部長羅林斯(Brooke Rollins)7日...

美高院裁決！工資竊盜案重啟調查 紐約華人看護維權勝訴

由於不滿工作24小時只獲得13小時工資，美國部分家庭護理員在工會和維權團體的支持下，向州勞工廳提出仲裁申請，其中華人護理員占...

助年輕家庭買房 川普擬禁大型財團收購獨棟屋

川普總統7日在社群媒體發文表示，「我將立即採取措施，禁止大型機構投資者收購更多獨棟屋（single-family hom...

新版飲食指南／ 取消美國人適度飲酒「每日上限」規定

美國7日公布的新版飲食指南(Dietary Guidelines)摒棄長久以來關於酒精的攝取量建議，僅表示人們應該「減量飲酒...

科技、醫療就業機會多 美國2025最多人遷居俄勒岡

美國「聯合長途搬運公司」(United Van Lines)最新統計顯示，2025年美國國內跨州搬家的遷徙潮當中，俄勒岡州是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。